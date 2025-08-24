Ζήνα Κουτσελίνη: Στιγμές χαλάρωσης με φίλους στις Ηνωμένες Πολιτείες – Οι εικόνες από το Μανχάταν

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα σειρά φωτογραφιών από το ταξίδι που πραγματοποιεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, κερδίζοντας θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Ανάμεσα στους σταθμούς της επίσκεψης ήταν και το επιβλητικό One World Observatory, το παρατηρητήριο που βρίσκεται στην κορυφή του One World Trade Center, του ψηλότερου κτηρίου στη Νέα Υόρκη.

Συγκεκριμένα, το παρατηρητήριο απλώνεται στους ορόφους 100, 101 και 102, προσφέροντας στους επισκέπτες μία μοναδική πανοραμική θέα της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ.

Με φόντο τους ουρανοξύστες και τον ορίζοντα του Μανχάταν, η Ζήνα Κουτσελίνη απαθανατίστηκε χαμογελαστή και γεμάτη ενέργεια.