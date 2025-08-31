Μαρία Κορινθίου: «Τα καλοκαίρια στη κουζίνα της γιαγιάς είχαν πάντα μια μαγεία»

Η Μαρία Κορινθίου προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μέσα από την οποία περιέγραψε τις αναμνήσεις που έχει από τα καλοκαίρια με τη γιαγιά της.

«Τα καλοκαίρια στη κουζίνα της γιαγιάς είχαν πάντα μια μαγεία. Ο ήλιος από τα μισάνοιχτα παράθυρα, μια κουζίνα γεμάτη μυρωδιές, εμείς να επιστρέφουμε από την θάλασσα με τον παππού, κάνοντας μπάνιο στην αυλή με το λάστιχο και περιμένοντας τη γιαγιά να στρώσει το τραπέζι. Και εκείνη, με την ποδιά της, σκόρπιζε μπαχαρικά και ευωδιές μέσα στο σπίτι. Κανέλα και γαρύφαλλο για τα γλυκά του κουταλιού, κύμινο και μπαχάρι για τα μαγειρευτά που σιγόβραζαν στην κατσαρόλα, ρίγανη και θυμάρι που μύριζαν θάλασσα και βουνό μαζί. Ένα καλοκαίρι που δεν ήθελα να τελειώσει ποτέ» γράφει η Μαρία Κορινθίου.

«Ξαφνικά, ανάμεσα σε κουτάλια και κατσαρόλες, ξαναζώ την αγκαλιά της, την αγάπη της και το καλοκαίρι της που δεν χάνεται ποτέ. Εκεί βαθιά ριζωμένο, μαζί της. Κι έτσι μεγαλώνω κι εγώ τώρα, με όλα αυτά που μου πρόσφερε, με αυτές τις αναμνήσεις… αφήνω τις γεύσεις και τα αρώματα να γίνονται κομμάτι της ζωής μου, κουβαλώντας μέσα μου την γιαγιά μου, την κουζίνα της και τα μπαχαρικά της» συμπληρώνει η ηθοποιός στην ανάρτησή της.