Ιωάννα Τούνη: Οι γαμήλιες προετοιμασίες για τον γάμο της καλύτερης φίλης της

Η Ιωάννα Τούνη ετοιμάζεται να παντρέψει την κολλητή της φίλη, Στέλα Πάσσαρη. Η γνωστή Influencer πρόκειται να παντρέψει την κολλητή φίλη της και συνιδιοκτήτρια της επιχείρησής της με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Σωτήρη.

Η επιχειρηματίας δέχτηκε πρόταση γάμου πριν μερικές ημέρες από τον σύντροφό της, ο οποίος αποφάσισε να την κάνει σε θερινό σινεμά.

Η Στέλα Πάσσαρη σκέφτηκε ότι θέλει να κάνει τον γάμο φέτος το 2025 και όχι το 2026, καθώς δεν θα ήθελε να μείνει έγκυος πριν την ξεχωριστή της ημέρα.

«Δεν είμαι έγκυος να πούμε, για αυτό λέω να τον κάνω πιο γρήγορα για να περάσουμε καλά στον γάμο να πιούμε στο γλέντι, στο bachelor κλπ», ξεκαθάρισε η ίδια στο TikTok.

Δείτε φωτογραφίες από την πρόβα νυφικού: