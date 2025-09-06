Κατερίνα Καινούργιου: «Αυτό το καλοκαίρι ήταν από τα πιο δύσκολα της ζωής μου»

Τις τελευταίες καλοκαιρινές βουτιές της στην Πάρο απολαμβάνει η Κατερίνα Καινούργιου, λίγο πριν επιστρέψει στην καθημερινή της ρουτίνα για την έναρξη της νέας σεζόν του «Super Katerina».

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media η γνωστή παρουσιάστρια τονίζει πως αυτό το καλοκαίρι ήταν από τα πιο δύσκολα της ζωής της…

«Τελευταία βουτιά για φέτος… Το φετινό καλοκαίρι ήταν από τα πιο δύσκολα της ζωής μου (κ ξέρω πως ήταν κ για πολλούς από εσάς )… Λένε όμως πως μετά από κάθε δυσκολία έρχεται κάτι όμορφο κ ευλογημένο κ αυτό θέλω να πιστεύω… Μου έλειψε η καλημέρα μας, η συντροφιά μας, να ξεκινάμε παρεούλα τη μέρα μας και να τα μοιραζόμαστε όλα… Ανυπομονώ να τα ξαναπούμε σύντομα… Σας στέλνω την αγάπη μου», έγραψε η παρουσιάστρια στην ανάρτησή της.

https://www.instagram.com/p/DOQimdHCDER/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

