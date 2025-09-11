Έλενα Παπαρίζου: Η throwback φωτογραφία στο Instagram με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Μια αναδρομή στο παρελθόν έκανε η Έλενα Παπαρίζου, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η τραγουδίατρια με νοσταλγική διάθεση δημοσίευσε στα social media μερικές φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία, όπου ποζάρει ως κοριτσάκι φορώντας λευκά ρούχα σε εξωτερικό χώρο.

Σε άλλο στιγμιότυπο η Έλενα Παπαρίζου φαίνεται να χαμογελά στον φωτογραφικό φακό, έχοντας μια κορδέλα στα μαλλιά της.

«Καλή σχολική χρονιά φιλαράκια μου»,έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της η τραγουδίστρια.

https://www.instagram.com/p/DOd3qX2iAkk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης