Έλενα Παπαρίζου: Η throwback φωτογραφία στο Instagram με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς
Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η τραγουδίστρια στα social media από την παιδική της ηλικία
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια αναδρομή στο παρελθόν έκανε η Έλενα Παπαρίζου, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Η τραγουδίατρια με νοσταλγική διάθεση δημοσίευσε στα social media μερικές φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία, όπου ποζάρει ως κοριτσάκι φορώντας λευκά ρούχα σε εξωτερικό χώρο.
Σε άλλο στιγμιότυπο η Έλενα Παπαρίζου φαίνεται να χαμογελά στον φωτογραφικό φακό, έχοντας μια κορδέλα στα μαλλιά της.
«Καλή σχολική χρονιά φιλαράκια μου»,έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της η τραγουδίστρια.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα
LIFESTYLE
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:04 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Συνελήφθη για φοροδιαφυγή παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι
23:34 ∙ LIFESTYLE
Πρωταγωνιστής κινεζικών δραμάτων σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 5ο όροφο
23:05 ∙ LIFESTYLE
Κάλουμ Τέρνερ για Ντούα Λίπα: «Θέλω να είμαστε για πάντα μαζί»
22:39 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
EuroLeague: Παραμένει στη Μονακό ο Μάικ Τζέιμς
16:05 ∙ LIFESTYLE
Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα
12:42 ∙ WHAT THE FACT