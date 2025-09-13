Ιωάννα Τούνη: Οι ετοιμασίες του μικρού Πάρη για το σχολείο
Τον γιο της Πάρη, συνόδευσε η Ιωάννα Τούνη στο σχολείο του την Παρασκευή
Τον μικρό Πάρη συνόδευσε στο σχολείο του την Παρασκευή (12/9) η Ιωάννα Τούνη. Η γνωστή influencer φρόντισε να μοιραστεί τη στιγμή με τους ακολούθους της, ανεβάζοντας story στο Instagram τόσο από την προετοιμασία τους όσο και από τη διαδρομή μέχρι το σχολείο.
Σε ένα από τα στιγμιότυπα ετοιμάζει τον γιο της και τον προτρέπει να πει «καλημέρα». Η Ιωάννα Τούνη κάτω από το Story της έγραψε «Θα τρελαθώ».
Υπενθυμίζεται ότι ο Πάρης παρακολουθεί επίσης σχολείο στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει μόνιμα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, μετά τον χωρισμό του με την Ιωάννα Τούνη.
