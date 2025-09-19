Η Ρις Γουίδερσπουν αποκάλυψε το πραγματικό της όνομα - Η έκπληξη της Τζένιφερ Άνιστον

Μετά από 25 χρόνια φιλίας, η Τζένιφερ Άνιστον έμαθε κάτι που αγνοούσε για τη Ρις Γουίδερσπουν: Tο κανονικό της όνομα. Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού ερωτήσεων, όταν η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως ολόκληρο το όνομά της είναι «Λόρα Τζιν», αφήνοντας την Άνιστον άφωνη.

Οι δύο σταρ, που γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς Friends όπου υποδύθηκαν τις αδερφές και σήμερα συνεργάζονται ξανά στο Morning Show, συμμετείχαν στο παιχνίδι του LADbible «Πόσο καλά με ξέρεις;». Η κουβέντα τους ήταν γεμάτη αστείες στιγμές - από τις ιστορίες της Άνιστον με το «στοιχειωμένο» πρώτο της σπίτι μέχρι τις γκάφες της Γουίδερσπουν. Ωστόσο, η ερώτηση για το πραγματικό όνομα της Ρις ήταν αυτή που προκάλεσε τη μεγαλύτερη έκπληξη.

Jennifer Aniston didn't even try to hide her shock when finding out longtime friend Reese Witherspoon's real name. ? ?: YouTube/LadBible; Warner Bros./"Friends" pic.twitter.com/yVzZiJlJyV — Page Six (@PageSix) September 18, 2025

Όταν ζητήθηκε από την Άνιστον να μαντέψει, απάντησε σίγουρα: «Τζέιν». Η σωστή απάντηση όμως ήταν «Τζιν». Εκεί, η Γουίδερσπουν αποκάλυψε: «Είμαι η Λόρα Τζιν». Η αντίδραση της φίλης της ήταν άμεση και γεμάτη απορία: «Λόρα Τζιν;», για να πάρει επιβεβαίωση: «Ναι, αυτό είναι το κανονικό μου όνομα». Η Άνιστον, εμφανώς αιφνιδιασμένη, σχολίασε με χιούμορ: «Ποια στο καλό είναι η Λόρα Τζιν; Να σε φωνάζω έτσι από δω και πέρα;».

Η Γουίδερσπουν συνέχισε εξηγώντας ότι το πλήρες της όνομα είναι «Λόρα Τζιν Ρις Γουίδερσπουν» και πως το «Ρις» προέρχεται από το μεσαίο της όνομα. Αυτό έκανε την Άνιστον να ρωτήσει γιατί επέλεξε αυτό ως καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, για να πάρει την απάντηση: «Δεν το άλλαξα ποτέ, πάντα με φώναζαν Ρις». Η ίδια μάλιστα παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε ούτε το μεσαίο όνομα της Άνιστον, που είναι «Τζοάνα», αφήνοντάς την να απορεί: «Τι; Δεν το ήξερα καθόλου».