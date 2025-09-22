Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Έσβησε κεράκια αγκαλιά με τους γιους της - Η τρυφερή ανάρτηση

Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η παρουσιάστρια στα social media

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Έσβησε κεράκια αγκαλιά με τους γιους της - Η τρυφερή ανάρτηση
Τα γενέθλια της γιόρτασε σήμερα 22 Σεπτεμβρίου η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Η γνωστή παρουσιάστρια έσβησε την εντυπωσιακή τούρτα σε σχήμα καρδιάς αγκαλιά με τους δύο γιους της και μοιράστηκε τα στιγμιότυπα στα social media.

«Αυτή η μέρα από πάντα είναι για μένα ξεχωριστή, με κάνει να θέλω να κάνω έναν απολογισμό και ένα νέο ξεκίνημα! Πολλά τα διδάγματα έως τώρα στη ζωή μου, αυτό που θα ξεχωρίσω φέτος και θα σας πω είναι να μην περιμένετε να έρθει η τέλεια στιγμή, δεν υπάρχει ποτέ η κατάλληλη, εμείς φτιάχνουμε τη στιγμή και μετά τη βλέπουμε ως ανάμνηση πλέον και τη θυμόμαστε..

Τη ζήσαμε όμως τόσο ώστε να τη θυμόμαστε ή χρειαζόμαστε την εικόνα να μας τη θυμίζει; Αφήνω αυτό το ερώτημα εδώ και σας ευχαριστώ για τις τρομερές ευχές σας, είστε η καλύτερη παρέα που θα μπορούσα να έχω, εύχομαι το πιο σημαντικό ΥΓΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ! Love you», έγραψε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

