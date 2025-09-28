Ο Νίνο σε σπάνια συνέντευξη, μιλά για τα παιδιά του: «Περνάω μαζί τους όσο χρόνο μπορώ»

Σε μια σπάνια και ειλικρινή συνέντευξη, ο γνωστός τραγουδιστής Νίνο μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τα παιδιά του και τον τρόπο που προσπαθεί να τους μεταδώσει αξίες και κατανόηση. Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού, ο καλλιτέχνης αποκάλυψε πώς βιώνει τον ρόλο του πατέρα και πόσο σημαντικός είναι για εκείνον ο χρόνος που περνά μαζί τους.

«Για τα παιδιά μου νιώθω σαν να ήταν πάντα εκεί. Απλά αναρωτιόμουν πώς ήταν πριν, αυτό αναρωτιόμουν. Δεν υπήρχαν αυτά τα παιδιά; Αυτό σκεφτόμουν. Πώς γίνεται αυτό; Πώς γένεν αυτό;», εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο Νίνο.

Ο Νίνο περιέγραψε τα παιδιά του ως σοβαρά, εξυπηρετικά και ευλογημένα, τονίζοντας την προσπάθειά του να τους μιλά με ώριμο και κατανοητό τρόπο, παρά το νεαρό της ηλικίας τους. «Τώρα που είναι ακόμα παιδιά, προσπαθώ να τους μιλάω όσο πιο μεγαλίστικα γίνεται, με σοβαρότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπογράμμισε την αξία του να είναι ήρεμος και ευγενικός πατέρας, που εξηγεί με απλό και όμορφο τρόπο τα πράγματα, προκειμένου να κατανοούν καλύτερα τον κόσμο γύρω τους.

Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι για εκείνον ο καλός πατέρας σημαίνει να δείχνει ηρεμία, να συμπεριφέρεται με ευγένεια και να λειτουργεί ως πρότυπο για τα παιδιά του. Η επικοινωνία στο επίπεδο του παιδιού και η υπομονή είναι στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα για την οικογενειακή αρμονία και την καλή ανατροφή.

«Για μένα καλός πατέρας σημαίνει να είσαι ήρεμος, να φέρεσαι ευγενικά, να μπορείς να αναλύεις στο επίπεδο του παιδιού την κατάσταση και να του την εξηγείς όμορφα. Κυρίως να είσαι καλός με τους άλλους, γιατί τα παιδιά μιμούνται, βλέπουν τι κάνεις και δεν τους λες τι να κάνουν», πρόσθεσε ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

Ο Νίνο αποκάλυψε επίσης πως, παρότι δεν μένουν μόνιμα μαζί, φροντίζει να περνά όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά του. Η απόσταση δεν μειώνει τη δέσμευσή του ως πατέρα, αλλά τον κάνει να εκτιμά ακόμη περισσότερο τις στιγμές που μοιράζονται, όπως είπε.