H ΕΡΤ2 αλλάζει και γίνεται ΣΠΟΡ

Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά κάθε μέρα δυνατά, στο νέο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης. Όλες οι μεγάλες εγχώριες διοργανώσεις και τα πρωταθλήματα, αλλά και τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα ευρωπαϊκού και διεθνούς βεληνεκούς εκπέμπουν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Επίσης, ζωντανές αθλητικές εκπομπές, αθλητικά ντοκιμαντέρ, εκπομπές ευζωίας και ευεξίας, αλλά και ταινίες με αθλητικό περιεχόμενο, πρωταγωνιστούν.

Συντονιστείτε με την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ για να παρακολουθήσετε ζωντανά την τρέχουσα (2025-2026) σεζόν τα κορυφαία ελληνικά πρωταθλήματα, ανδρών και γυναικών, στο μπάσκετ, την υδατοσφαίριση, το βόλεϊ, το χάντμπολ, το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών, αλλά και διεθνείς αγώνες ποδοσφαίρου, εθνικών ομάδων και συλλόγων. Ακόμη αγώνες στίβου, κολύμβησης, καταδύσεων, κωπηλασίας, τένις, ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής, καλλιτεχνικού πατινάζ.

Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει τα σημαντικότερα γεγονότα από τη δραστηριότητα όλων των ολυμπιακών αθλημάτων στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Από το νέο κανάλι του αθλητισμού δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες 2026.

