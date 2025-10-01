Παγκόσμια Ημέρα καφέ: Πίσω από κάθε μας επιλογή υπάρχει και ένα «γιατί»

Η κάθε μας μέρα είναι γεμάτη από μικρές ή μεγάλες επιλογές -από τη στιγμή που θα ξυπνήσουμε μέχρι και τη στιγμή που θα κοιμηθούμε το βράδυ- και πίσω από κάθε μία υπάρχει ένα «γιατί». Γιατί διαλέγουμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας με έναν συγκεκριμένο τρόπο; Γιατί εμπιστευόμαστε ένα προϊόν και, τελικά, γιατί καταλήγει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας;

Ακόμα και μία τόσο απλή κίνηση όπως το να επιλέξουμε τον καφέ που θα απολαύσουμε μαζί με το πρωινό μας, κρύβει από πίσω της μία ιστορία που εξηγεί απολύτως γιατί κάνουμε την επιλογή που κάνουμε.

Για να ανακαλύψουμε «Why We Make It», λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα καφέ, την 1η Οκτωβρίου 2025, δεν έχουμε παρά να αναλογιστούμε τους λόγους που ο αγαπημένος μας καφές illy συνοδεύει κάθε μας στιγμή.

Γιατί μας κάνει να νιώθουμε καλά

Κάτι παρόμοιο ισχύει και για το μαγαζί που επιλέγουμε πολύ συχνά για να συναντηθούμε με την παρέα μας, αυτό που έχει γίνει στέκι μας δηλαδή. Εκεί νιώθουμε ζεστασιά, οικειότητα, ασφάλεια σαν να είμαστε στο σπίτι μας. Γιατί οι άνθρωποι πλέον μας ξέρουν και εμείς ξέρουμε την ποιότητα των προϊόντων και της συνολικής εμπειρίας που προσφέρει.

Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τον illy: Ένα φλιτζάνι γεμάτο με αυτόν τον καφέ μπορεί να μας κρατήσει συντροφιά τα πρωινά, στο σπίτι ή στο γραφείο, να μας φέρει κοντά με φίλους και να γίνει η αφορμή να συνδεθούμε με τους ανθρώπους μας. Γιατί, πολύ απλά, η χαρακτηριστική γεύση του αγαπημένου μας καφέ, μας «ζεσταίνει» και δίνει ένα άρωμα αυθεντικότητας στις στιγμές μας. Αυτό έχει να κάνει και με την ποιότητά του, αφού περιέχει 100% Arabica κόκκους, προσεκτικά διαλεγμένους μετά από επιστημονική έρευνα, και με την κατάλληλη τεχνοτροπία.

Για αυτό, κάθε φορά που γεμίζουμε το φλιτζάνι μας, μία γουλιά αρκεί για να καταλάβουμε πως, από το χαρμάνι μέχρι το καβούρδισμα, δίνεται προτεραιότητα στη γεύση και εν τέλει στην ανώτερη αυτή εμπειρία που μας προσφέρει ο αγαπημένος καφές. Μία γουλιά που εξηγεί απολύτως το «γιατί».

Γιατί δεν είναι απλώς ένας καφές

Υπάρχει, βέβαια, και ένα άλλο «γιατί», που είναι πολύ σημαντικό για εμάς (ειδικά στις μέρες μας). Άλλωστε, γενικά μιλώντας, είναι πολλά αυτά που καθορίζουν κάθε επιλογή μας και η φιλοσοφία που χαρακτηρίζει αυτό που επιλέγουμε κάθε φορά είναι ένα από αυτά. Στη περίπτωση του καφέ illy είναι η βιωσιμότητα την οποία προωθεί έμπρακτα το κορυφαίο brand.

Πώς το κάνει αυτό; Επενδύοντας στην αναγεννητική γεωργία και δίνοντας έμφαση στην προστασία του εδάφους, στηρίζοντας παράλληλα τους καλλιεργητές σε όλο τον κόσμο. Έτσι ξέρουμε πως, επιλέγοντας illy, διαλέγουμε έναν καφέ με μοναδική γεύση που μπορούμε να απολαμβάνουμε όχι μόνο στο σήμερα αλλά και στο (βιώσιμο) αύριο.

Όταν χρησιμοποιούμε δε, ένα φλιτζάνι από τις συλλεκτικές σειρές illy Art Collection συνειδητοποιούμε πως ο illy δεν είναι απλώς ένας καφές. Είναι ένα μέσο έκφρασης πολιτισμού και δημιουργικότητας και, μέσα από συνεργασίες με διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες, αποδεικνύει πως ο καφές μπορεί να μετατραπεί σε ένα ξεχωριστό είδος τέχνης. Γιατί τον επιλέγουμε, λοιπόν; Γιατί μας εμπνέει.

Πίσω από κάθε μας επιλογή κρύβεται και ένα «γιατί». Η Παγκόσμια Ημέρα Καφέ μάς θυμίζει πως αυτά τα «γιατί» συνθέτουν μία ολόκληρη ιστορία που στηρίζεται, μεταξύ άλλων, σε 3 βασικούς πυλώνες -την ποιότητα, τη βιωσιμότητα και τη δημιουργικότητα- για να μας εμπνεύσουν και να μας φέρουν κοντά. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, ο καφές illy είναι σταθερή επιλογή μας και εξηγεί «Why We Make It».