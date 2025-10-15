Ντόρα Κουτροκόη για Γιώργο Παπαδάκη: «Δεν ξέρω αν θα τον αντέξουν οι παρουσιαστές στο αυτί τους»

Η Ντόρα Κουτροκόη παραχώρησε συνέντευξη στην τηλεόραση του Star. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, μεταξύ άλλων, μίλησε για τον Γιώργο Παπαδάκη, αλλά και την ενδεχόμενη επιστροφή του σε κάποιο τηλεοπτικό project.

«Θεωρώ δεδομένο ότι ο Γιώργος Παπαδάκης δεν έχει τελειώσει από την τηλεόραση. Μπορεί να έχει κάνεις ένα διάλλειμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και το πρωινό αλλά θεωρώ ότι δεν έχει τελειώσει από την τηλεόραση», είπε η Ντόρα Κουτροκόη.

«Αν είναι να κάνει μια εκπομπή συνεντεύξεων πιστεύω θα έχει μεγάλη επιτυχία γιατί τόσα χρόνια αυτό έκανε, έκανε ερωτήσεις στους καλεσμένους τους. Στο κοντρόλ δεν μπορώ να τον φανταστώ γιατί είναι one man show, δεν ξέρω αν θα τον αντέξουν οι παρουσιαστές στο αυτί τους. Θα θέλει να κάνει ο ίδιος της ερωτήσεις, θα τρελαθεί αν δεν την κάνει εκείνος. Δεν νομίζω να μείνει στο κοντρόλ για νέους συναδέλφους», συμπλήρωσε η Ντόρα Κουτροκόη.