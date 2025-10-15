Η Γη της Ελιάς: Πυροβολούν τον Δημοσθένη – Μένει αβοήθητος

Τις επόμενες εβδομάδες, οι συντελεστές της σειράς του MEGA «Η Γη της ελιάς» βάζουν στόχο να καθηλώσουν το κοινό.

Η Ασπασία, οργισμένη με τις αποκαλύψεις για τον Δημοσθένη, έχει σύμμαχο τον Λεοντιάδη που βάζει δικό του άνθρωπο να εκτελέσει επίθεση εναντίον του Δημοσθένη. Ο ήρωας δέχεται τρεις σφαίρες στη σπονδυλική στήλη. Ο δράστης διαφεύγει, αλλά όταν θα αποκαλυφθεί η ταυτότητά του θα είναι ένα γνώριμο πρόσωπο. Ο Δημοσθένης, τραυματισμένος πολύ σοβαρά, μένει όλη τη νύχτα στο σημείο όπου δέχτηκε τους πυροβολισμούς. Το επόμενο πρωί εντοπίζεται και μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Στο μεταξύ, κανένας δεν ανησυχεί για την τύχη του, εκτός από την Αμαλία, η οποία πηγαίνει στην αστυνομία για να αναφέρει την εξαφάνισή του.

Μία ακόμη σημαντική εξέλιξη αφορά στη Χριστιάνα, τη χαμένη κόρη της Αλεξάνδρας. Η Χριστιάνα κάνει επιτέλους το βήμα και τηλεφωνεί στην Ερωφίλη. Οι δύο αδελφές μιλούν για πρώτη φορά, μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια. Η Ερωφίλη ειδοποιεί την Αλεξάνδρα για το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τη Χριστιάνα και όλοι πια ελπίζουν ότι η νεαρή κοπέλα θα εμφανιστεί τουλάχιστον στα αδέλφια της.

Ο Μανώλης, παράλληλα, φεύγει από τη Μάνη και πηγαίνει στην Πάτρα όπου έχει εντοπίσει κάποιον που κακοποιεί τη γυναίκα του. Ο κακοποιητής θα έχει την ίδια τύχη με τους προηγούμενους, καθώς θα βρεθεί νεκρός από το χέρι του Μανώλη.

