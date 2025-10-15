Άννα Φόνσου για Άλκη Γιαννακά: «Μου λείπει αφάνταστα, ήταν σπουδαίος»

Στην εκπομπή της ΕΡΤ «Στούντιο 4» μίλησε το απόγευμα της Τετάρτης (15/10) η ηθοποιός Άννα Φόνσου για την σχέση της με τον Άλκη Γιαννακά, που έφυγε πρόσφατα από την ζωή στα 80 του χρόνια.

Όπως εξομολογήθηκε η ηθοποιός, ήταν καλός της φίλος και της είχε σταθεί σε δύσκολες στιγμές της ζωής της ενώ υπογράμμισε τη σεμνότητα, τη γενναιοδωρία και την ταπεινότητα που τον χαρακτήριζαν.

Η γνωστή ηθοποιός τόνισε ότι δεν τους έδενε απλώς η φιλία καθώς δεν έφυγε από το πλευρό της στα 50 χρόνια γνωριμίας τους.

«Ο Άλκης ήταν φίλος μου 50 χρόνια. Δεν ήταν απλώς φίλος μου, ήταν η παρέα μου, ήταν ο άνθρωπος που ήταν δίπλα μου και στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές. Τον αγαπούσα πολύ, όπως και την οικογένειά του. Μου λείπει αφάνταστα και δεν μπορώ να μιλήσω και για τον Άλκη, τι να πω. Το πιο γενναιόδωρο πλάσμα, το πιο σεμνό, το πιο ταπεινό», ανέφερε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

Στη συνέχεια, η Άννα Φόνσου αναφέρθηκε στις τελευταίες ημέρες του Άλκη Γιαννακά. Όπως εξήγησε λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή αρρώστησε και τελικά κατέληξε στο Ιπποκράτειο. «Είχε αρρωστήσει, πριν μια εβδομάδα μάθαμε ότι κάτι έχει, είχε αρχίσει τις θεραπείες… Είχε έρθει, μάλιστα, κι από εδώ να πάρει κάτι βιβλία. Και μια μέρα με πήρε η Κατερίνα και μου λέει ότι έχει αιμορραγία και θα πάνε στο Ιπποκράτειο. Όταν πήγε, τον διασωλήνωσαν και την άλλη μέρα “έφυγε”», σημείωσε.

Καταλήγοντας η Άννα Φόνσου αποκάλυψε πως ο Άλκης Γιαννακάς της είχε εκμυστηρευτεί πως δεν ήθελε να δημοσιοποιηθεί ο θάνατός του, αφού δεν αγαπούσε την προβολή. «Μου έλεγε ότι αν φύγει από τη ζωή, δεν θέλει να το γράψουν κλπ… Δεν του άρεσε πολύ ο κόσμος του θεάτρου και του κινηματογράφου Ήταν αλλιώς η ψυχολογία του Άλκη. Δεν του άρεσε να εκτίθεται. Ήταν σπουδαίος. Χαίρομαι που τον είχα φίλο μου και για αυτό μου λείπει πάρα πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα, συγκινούμαι πολύ με τον Άλκη και θα ήθελα να σεβαστώ και την επιθυμία του, να μη μιλάμε πολύ», είπε κλείνοντας.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

