«Αμήχανη στιγμή»: Η Μις Παναμά έγινε viral για επική γκάφα επί σκηνής σε καλλιστεία - Δείτε βίντεο

Ένα «οδυνηρό» βίντεο με μια διαγωνιζόμενη σε καλλιστεία έγινε viral, αφού η νεαρή γυναίκα δημιούργησε μια εξαιρετικά αμήχανη στιγμή επί σκηνής που άφησε τους θεατές να αναρωτιούνται αν τους γελούν τα μάτια και τα αυτιά τους.

Η Isamar Herrera, η εκπρόσωπος του Παναμά, συμμετείχε στον διαγωνισμό Miss Grand International, έναν διαγωνισμό διάρκειας πολλών εβδομάδων που πραγματοποιήθηκε στην Ταϊλάνδη, όταν έκανε ένα λάθος που πιθανότατα δεν θα το ξεχάσει ποτέ.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς της στέψης, η 31χρονη υποψήφια στεκόταν στη σκηνή μαζί με 76 άλλες διαγωνιζόμενες από όλο τον κόσμο, ενώ ο παρουσιαστής ανακοίνωνε τις γυναίκες που είχαν προκριθεί στους τελικούς.

Σε ένα σημείο, η Herrera φαίνεται να προχωράει μπροστά, με τις κάμερες να εστιάζουν πάνω της, καθώς χαμογελά και γιορτάζει τη «νίκη» της.

Η νεαρή υποψήφια προχωράει μπροστά, ενώ το πλήθος γύρω της παραμένει σε απόλυτη σιωπή.

Η διαγωνιζόμενη δεν άκουσε καλά το όνομα της χώρας και πήγε στο μπροστινό μέρος της σκηνής, ενώ το κοινό είχε παραμείνει εντελώς σιωπηλό. Miss Grand International

Γρήγορα γίνεται σαφές το γιατί.

Στο χάος και τον ενθουσιασμό της στιγμής, είχε συμβεί μια τρομερή παρεξήγηση, με τον εκφωνητή να παίρνει το μικρόφωνο για να διευκρινίσει γρήγορα το λάθος.

«Ααα, με συγχωρείτε, ανακοίνωσα τη Μις Grand Paraguay», είπε.

«Υπάρχει πολύς θόρυβος σε αυτή την αίθουσα, που είναι γεμάτη με θαυμαστές από όλο τον κόσμο».

Το βίντεο:

At the Miss Grand International pageant, the contestant from Panama caused an awkward moment when she thought her country’s name had been called, but it was actually Miss Paraguay who was announced. pic.twitter.com/ESy5esJqZ5 — Klaus ?? (@Klausfigu) October 19, 2025

Στη συνέχεια, η Μις Παναμά πρέπει να επιστρέψει αμήχανα στη θέση της, καθώς η πραγματική νικήτρια, η Cecilia Romero από την Παραγουάη, προχωράει στη σκηνή.

Το λάθος της διαγωνιζόμενης έχει προκαλέσει από τότε μια «χιονοστιβάδα» υποστήριξης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ένα βίντεο στο TikTok να συγκεντρώνει σχεδόν 5 εκατομμύρια προβολές μόνο του.

«Παναμάς, Καναδάς, Παραγουάη, ακούγονται το ίδιο, μην την καταδικάζετε», είπε κάποιος. «Ίσως δεν κατάλαβε πραγματικά λόγω του γλωσσικού φραγμού», εξήγησε ένας άλλος χρήστης.

Άλλοι σημείωσαν ότι το βίντεο ήταν «οδυνηρό να το βλέπεις» και πρόσθεσαν: «Ελπίζω να το ξεπεράσει».

«Συμβαίνουν αυτά»

«Ήσουν καλή υποψήφια, άψογη κάθε φορά που εμφανιζόσουν, και άξιζες την κατάταξη. Είμαι σίγουρος ότι θα συμβούν καλύτερα πράγματα στη ζωή σου», σχολίασε ένας χρήστης.

Ευτυχώς, φαίνεται ότι η νεαρή διαγωνιζόμενη δέχτηκε το ατύχημα με ψυχραιμία.

«Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Ήταν ένα λάθος και αυτό είναι ένας διαγωνισμός», είπε μετά από το συμβάν η Isamar Herrera.

«Πρέπει να ξέρεις πώς να χάνεις και να αναγνωρίζεις τον θρίαμβο των άλλων», πρόσθεσε.

Η 30χρονη Emma Tiglao από τις Φιλιππίνες στέφθηκε τελική νικήτρια του διαγωνισμού Miss Grand International 2025.

*Με πληροφορίες από New York Post

