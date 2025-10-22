Κιάνου Ριβς: Φανατική θαυμάστρια προσπάθησε να μπει στο αυτοκίνητό του - Βίντεο

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε έξω από το «Hudson Theatre» στη Νέα Υόρκη, αμέσως μετά την παράσταση του Κιάνου Ριβς στο «Waiting for Godot».

Μια γυναίκα, εμφανώς εκτός ελέγχου, πλησίασε τον 61χρονο σταρ, φωνάζοντας πως είναι η «θεϊκή του σύζυγος» — σκηνή που καταγράφηκε από παρευρισκόμενο και αναρτήθηκε στο TikTok.

Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να φωνάζει στον Ριβς τη στιγμή που εκείνος μπαίνει στο αυτοκίνητό του, ενώ παλεύει με άτομα που προσπαθούν να την συγκρατήσουν.

Σύμφωνα με μάρτυρες, η γυναίκα έτρεξε προς το όχημα και προσπάθησε να ανοίξει την πίσω πόρτα, φωνάζοντας «Μην τους αφήσεις να με χτυπήσουν!», πριν απομακρυνθεί βίαια από το σημείο. Ο Ριβς παρέμεινε ήρεμος και διακριτικός, χωρίς να αντιδράσει στο περιστατικό.

Από το 2019 ο σταρ του «Matrix» είναι ζευγάρι με την Αλεξάντρα Γκραντ, κρατώντας την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, δεν λείπουν οι κοινές τους εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, με το ζευγάρι να δείχνει την τρυφερότητά του ο ένας στον άλλον.

Η Αλεξάντρα Γκραντ και ο Κιάνου Ριβς / AP

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Γκραντ είχε δηλώσει στο People: «Ο Κιάνου είναι τεράστια έμπνευση για μένα. Είναι απίστευτα δημιουργικός, ευγενικός και εργατικός».

Πρόσφατα, η 52χρονη καλλιτέχνις αναγκάστηκε να διαψεύσει φήμες για δήθεν γάμο τους, γράφοντας στο Instagram: «Ευχαριστώ για τις ευχές, αλλά είναι fake news! Να προσέχετε τι διαβάζετε εκεί έξω!»

