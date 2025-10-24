Η Γη της ελιάς spoiler: Η Ιουλία φεύγει για πάντα και η μαμά της Μαλένας επιστρέφει

Ο Αντρέας Γεωργίου και η Βάνα Δημητρίου έχουν πάρει απόφαση να συνεχίσουν να καθηλώνουν το κοινό. Έτσι στα επόμενα επεισόδια της σειράς «Η Γη της ελιάς» του MEGA, η αγωνία χτυπά κόκκινο.

Ο Κουράκος συμβουλεύει τον Στέφανο να έχει τα μάτια του ανοιχτά, καθώς η Σοφία, η μητέρα της Μαλένας, αποφυλακίστηκε. Ξαφνικά εμφανίζεται στο ιατρείο του Στέφανου και ζητά να δει τη μικρή, όμως εκείνος δεν θα της το κάνει τόσο εύκολο. Η Σοφία είναι αποφασισμένη με όποιο κόστος και φαίνεται ότι κανείς δεν μπορεί να τη σταματήσει.

Η Άννα κι ο Μανώλης αρχίζουν να γίνονται φίλοι, με τον Πότη να δείχνει τα πρώτα σημάδια ζήλιας. Οι δύο πρώτοι έρχονται επικίνδυνα κοντά.

Την ίδια στιγμή, η Ιουλία, απογοητευμένη από όλους και όλα, αποφασίζει να πουλήσει στην Αθηνά το μερίδιό της και να φύγει από την Ελλάδα, προκειμένου να ζήσει μόνιμα στην Ισπανία. Η Αθηνά και ο Τζον συναντιούνται και δίνουν αμοιβαίες εξηγήσεις, θέλοντας να κάνουν μια αρχή στην προσπάθεια να τα ξαναβρούν ως ζευγάρι. Η Ιουλία ανακοινώνει και στον Στάθη ότι θα πάρει το παιδί και μετακομίσει για πάντα, αλλά η αντίδρασή του δεν είναι καθόλου ψύχραιμη.

