Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Δημοσθένης καθηλώνεται σε αναπηρικό αμαξίδιο

Στη «Γη της ελιάς», στο MEGA, οι εξελίξεις «τρέχουν». Η Ασπασία έχει μάθει την αλήθεια για τη δολοφονία του γιου της και ορκίστηκε εκδίκηση. Έτσι, στα επόμενα επεισόδια, θα δούμε να στήνει παγίδα θανάτου για τον Δημοσθένη.

Ο πρώην άντρας της τραυματίζεται βαριά και η Αμαλία τον μεταφέρει στο εξωτερικό, προκειμένου να χειρουργηθεί σε εξειδικευμένο κέντρο. Ο Δημοσθένης γυρίζει από το εξωτερικό σε αναπηρικό καρότσι. Προσπαθεί να περάσει ξέγνοιαστες στιγμές με τον γιο του, αλλά η χαρά του μαυρίζει όταν το παιδί ξαφνικά εξαφανίζεται. Η Ασπασία συνεχίζει το σχέδιό της και ακόμα δεν έχει πει την τελευταία της κουβέντα.

Την ίδια στιγμή, ο Τζον συνειδητοποιεί πως το κορίτσι με το οποίο τράκαρε είναι η Χριστιάνα Ρουσσάκη, η εξαφανισμένη κόρη της Αλεξάνδρας, η οποία πηγαίνει στη Μάνη για να συναντήσει την αδελφή της, την Ερωφίλη.

Η Ερωφίλη συναντά για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια τη Χριστιάνα, αλλά η ψυχρή της στάση την πληγώνει βαθιά, καθώς η Χριστιάνα δεν δίνει καμία εξήγηση για την εξαφάνισή της. Η Αλεξάνδρα, η Ερωφίλη κι ο Μανώλης περιμένουν μια εξήγηση από τη Χριστιάνα, με σκοπό να δικαιολογήσουν την εξαφάνισή της, αλλά εκείνη αρνείται να τους μιλήσει.

Διαβάστε επίσης