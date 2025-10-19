Από το «Να μ’ αγαπάς» στη «Γη της ελιάς»- Συλλήψεις, συγκρούσεις, ήρωες που παλεύουν για τη ζωή τους

Βράδυ Δευτέρας και οι τηλεθεατές παίρνουν, από νωρίς, θέση στον καναπέ για να απολαύσουν τα καινούργια επεισόδια των σίριαλ…

«Να μ’ αγαπάς», ALPHA 20.00

Ένα ξεχασμένο e-mail από την τράπεζα δημιουργεί πανικό και επισπεύδει τις προετοιμασίες του γάμου της Άννας και του Ορφέα. Ο Λευτέρης γίνεται δεκτός ως ήρωας στο σπίτι των Καλλιγά αλλά η παρουσία του σπέρνει ταυτόχρονα φόβο. Μια χαμένη επιταγή φέρνει όλο και πιο κοντά τις αποκαλύψεις για τον Χάρη. Ο Μάκης τροφοδοτεί χωρίς να το ξέρει τα όνειρα της Σοφίας, ενώ ο Άγγελος πέφτει θύμα της ίδιας της παγίδας του. Ο Λευτέρης βρίσκει τρόπο να υπενθυμίζει στην μητέρα του την υπόσχεσή της και ο χρόνος για τη Ζωή αρχίζει να μετρά αντίστροφα!

«Ηλέκτρα», ΕΡΤ1 20.30

Η σύλληψη της Ηλέκτρας δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα απ’ όσα απαντάει, και το κυριότερο ερώτημα είναι, πού βρίσκεται ο Παύλος… Στο μεταξύ, Μπόγρης, Νικόλας και Βασίλης προσπαθούν να κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να την αθωώσουν, όμως, χάρη στη Νεφέλη, η κοινή γνώμη έχει στραφεί ήδη εναντίον της… Πόσους λαγούς από το καπέλο μπορεί να βγάλει ο δικηγόρος; Και πόσο εύκολο θα είναι, όταν ο Βρεττός είναι πεπεισμένος για την ανάμιξη της Ηλέκτρας στο φονικό; Κι ενώ η Νεφέλη αποφασίζει να βγει σε πανελλαδική μετάδοση για να κατηγορήσει τους φυγάδες, δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη: ο Παύλος, έχει έρθει να την πείσει να πάρει πίσω την καταγγελία… «Θα είμαι δίπλα σου, όμως, αν αποφασίσεις να ξεμπροστιάσεις την Υπηρεσία», της λέει. Η αλήθεια ωστόσο είναι ακόμα πιο σκοτεινή και περίπλοκη. Ο Παύλος θα μάθει για την εγκυμοσύνη της Νεφέλης και θα καταλάβει πως όλοι τους έχουν μπλέξει σε ένα δίχτυ, από το οποίο κανείς δε θα βγει αλώβητος.

«Άγιος Έρωτας», ALPHA 21.00

Μετά τη σύγκρουσή της με τον Χάρη και την Αναστασία, η Σοφία βρίσκει παρηγοριά στον Παύλο, που της ορκίζεται πως θα συνετίσει τον άντρα της. Η Χλόη αποφασίζει να ακολουθήσει το σχέδιο του πατρός Νικολάου και να παρουσιαστεί με ψεύτικη ταυτότητα στους θετούς γονείς της κόρης της. Η Ειρήνη ζητά από τον Στέφανο την έγκρισή του για να ανοίξει αρωματοπωλείο. Η Χριστίνα περνά τη βραδιά της με τον Αντρέα, προσπαθώντας να του αποσπάσει πληροφορίες που θα βοηθήσουν τον Παύλο. Η οικειότητα μεταξύ τους εγείρει την ανησυχία του Κυριάκου, που υποπτεύεται τα ύπουλα σχέδια της Χριστίνας. Ο Παύλος, έξαλλος, εισβάλλει στο σπίτι της Σμαρώς και απειλεί ευθέως τον Χάρη, αφήνοντας υπόνοιες μπροστά στους δικούς του για κάποιο ένοχο μυστικό από το παρελθόν του. Κι ενώ η Χλόη, συγκινημένη, γνωρίζει για πρώτη φορά την κόρη της, την ίδια στιγμή ένας μυστηριώδης άγνωστος απειλεί τη ζωή του Πέτρου…

«Grand Hotel», ΑΝΤ1 21.00

Η Αλίκη αποφασίζει να πάει στο σπίτι των απαγωγέων ζητώντας από την Φρίντα να αποπροσανατολίσει τον Ρήγα, ενώ ο Άρης αρνείται να την αφήσει να πάει μόνη. Η εξαφάνιση της Ρεγγίνας αναστατώνει το Grand Hotel. Ο αστυνόμος Κομνηνός ανακαλύπτει ασυμφωνία των μαρτύρων σχετικά με την ώρα αναχώρησής της, ενώ τα συμβόλαια που αποδεικνύουν την αγοραπωλησία του ξενοδοχείου έχουν εξαφανιστεί. Οι ελπίδες της Κυβέλης να πάρει πίσω το ξενοδοχείο αναπτερώνονται. Μία νέα δασκάλα καταφθάνει στα προσφυγικά, η οποία θα τραβήξει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του Χατζημήτρου και θα προβληματίσει τον Χαραλάμπη. Κι ενώ η Φρίντα καταφέρνει να ξεφύγει από τον Ρήγα με την βοήθεια του Βλάσση, η Αλίκη και ο Άρης παγιδεύονται σε έναν θανάσιμο κίνδυνο.

«HOTEΛ ΕΛVIRA», MEGA 21.00

Ο Παντελής βάζει μέσον την παλιά γνωστή του από την Εφορία Αρχαιοτήτων, την Πελαγία, να διαδώσει ότι το HOTΕΛ ΕΛVIRA είναι δήθεν χτισμένο πάνω σε αρχαία και γι’ αυτό αναστέλλεται η λειτουργία του. Στο σχέδιο μπλέκεται άθελά του και ο Ηλίας, ο οποίος απολαμβάνει τον θαυμασμό του πατέρα του και όχι μόνο, αγνοώντας ότι ο καθένας τον χρησιμοποιεί για δικό του όφελος. Η Λαμπρινή όμως ζηλεύει την υπεύθυνη αρχαιοτήτων και οι ενέργειές της μπορεί να τινάξουν στον αέρα το σχέδιο του Παντελή. Μέχρι να έρθει στο φως όλη η πλεκτάνη, ο Γιάννης εκμεταλλεύεται τον ντόρο γύρω από τα αρχαία για να στήσει μια διαδικτυακή μπίζνα πώλησης δήθεν αρχαίων κτερισμάτων, που τα προωθεί η Νούλη ντυμένη ως ιέρεια, κάνοντας ταυτόχρονα εξάσκηση για τον ρόλο της στην τραγωδία. Η Ελβίρα τελικά γράφει ένα ερωτικό γράμμα στον Χάρι για να το διαβάσει στο αεροπλάνο, αλλά δυστυχώς μαθαίνει την αλήθεια γι’ αυτόν από τον Φίλιππο, όταν εκείνος έχει ήδη φύγει.

«Το παιδί», ΕΡΤ1 21.45

Η Άρτεμις αποφασίζει να πει όλη την αλήθεια στον Πέτρο, αλλά τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα περιμένει. Ο Ιβάν και η Τάνια συναντούν ξανά τον Ντιμίτρι σε μια φορτισμένη σκηνή και ανακοινώνουν στους υπόλοιπους ότι θα τον πάρουν μαζί τους. Ο Τόλης και η Ευαγγελία καταλήγουν στο ιατρείο, όπου η αποκάλυψη ενός μεγάλου μυστικού έρχεται να αναστατώσει ξανά τη σχέση τους. Την ίδια ώρα, η Μαίρη και η Μίνα προετοιμάζονται για την άφιξη του Φώντα Μητσαρέλου. Τέλος, η Ιρίνα αποφασίζει να αναλάβει προσωπικά την αναζήτηση του Ντιμίτρι.

«Η Γη της ελιάς», MEGA 22.20

Η Φρύνη, η Χάιδω κι η Βασιλική τρέχουν στο νοσοκομείο, ενώ ο Παρασκευάς χειρουργείται. Την ίδια ώρα, ο Λυκούργος ενημερώνει τον Κουράκο ότι βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα κι ετοιμάζει την απολογία του. Οι Ρουσσάκηδες μαθαίνουν για την δολοφονία του Μανούσου, καθώς και την εμπλοκή του με το trafficking και πέφτουν από τα σύννεφα. Η Αλεξάνδρα αποφασίζει να πάει στη Μάνη προκειμένου να συμπαρασταθεί στη Χάιδω. Η Ασπασία αγωνιά για τον Παρασκευά, αλλά ετοιμάζεται και για τη συνάντησή της με τον εκβιαστή ο οποίος δηλώνει ότι γνωρίζει τα πάντα για το θάνατο του γιου της. Η Κούλα και ο Λεοντιάδης τη στηρίζουν σε κάθε βήμα. Η Μαργαρίτα αναρρώνει πλήρως κι η Αθηνά της προτείνει να συγκατοικήσουν. Ο Μανώλης ανακαλύπτει μια μυστική θυρίδα του πατέρα του στην Ελβετία, ενώ ο Παυλής τού εκμυστηρεύεται ότι σκέφτεται να ζητήσει τη Δάφνη σε γάμο. Η Ασπασία φτάνει στο σημείο συνάντησης με τον εκβιαστή και μαθαίνει τη σκληρή αλήθεια για τον νεκρό γιο της και τον ρόλο του Δημοσθένη.

«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», ALPHA 22.30

O Γιάμαρης εισβάλλει στο σπίτι της Άντζελας απαιτώντας να μάθει τη σχέση της με τον Στράτο και το ταξίδι που ετοίμαζαν για την Αμερική, ενώ παράλληλα ένα νέο για τον Κονταρά που βρίσκεται στην φυλακή της Τρίπολης ταράζει τις σχέσεις Γιάμαρη – Καπετανάκου. Τα πάνω κάτω έρχονται στο Πόρτο Λεόνε όταν η Ρίτα στήνει μια παγίδα στην Καίτη, τη στιγμή που ένα ειδύλλιο μεταξύ Βούλας και Ορέστη ξεκινά. Ξαφνικοί, αφόρητοι πόνοι στην κοιλιά της Λένας ανησυχούν τη Γαλήνη και παράλληλα η Αλεξάνδρα, με μια πρώτη της επίσκεψη στο σπίτι της οικογένειας Βούλγαρη, στήνει τα θεμέλια του σχεδίου της εκδίκησής της για τη δολοφονία του Στράτου.

«Γιατί ρε πατέρα;», ΑΝΤ1 22.30

Μετά τον πυροβολισμό και την εξαφάνιση της Βιβής, ο Νίκος με τον Φώντα βρίσκονται σε πανικό. Αποφασίζουν να πουν την αλήθεια και στους υπόλοιπους προκειμένου να καταφέρουν να βρουν όλοι μαζί μία λύση. Τελικά, αποκαλύπτεται ότι η Βιβή βρίσκεται όμηρος του Μιχαήλου. Την κρατάει στο σπίτι του και θα την αφήσει ελεύθερη μόνο αν δώσει τα λεφτά ο ένας από τους τρεις που τα έχει. Τα δύο αδέρφια με την βοήθεια του Τάσου και της Διαμάντως αποφασίζουν να βοηθήσουν τη Βιβή στήνοντας ένα παράτολμο σχέδιο.

«Καλά θα πάει κι αυτό», ΕΡΤ1 22.45

Στο ψαράδικο, ο Αλέκος και η Ρόδω βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα: ουρές πελατών, καβγάδες και η «Δώρο Α.Ι.», που με τη σαγηνευτική της φωνή ξεπουλάει ψάρια και προκαλεί υστερία. Μήπως η ίδια η «άχρηστη» Δώρο αποδειχθεί τελικά πιο χρήσιμη απ’ όλους; Η Μιχαέλα, η Νίκη και η Ελισάβετ στήνουν τα δικά τους μικρά σχέδια, με μυστικά που δεν θέλουν να αποκαλυφθούν. Η Νίκη ανοίγει επιτέλους την καρδιά της: ο εφιάλτης του Πάνου, οι ξυλοδαρμοί και ο φόβος του βιασμού βγαίνουν στο φως. Η Μιχαέλα τη στηρίζει, στέλνοντας μήνυμα on camera για το «Signal for Help» και τη σημασία να μην αφήνουμε καμία γυναίκα μόνη. Όμως ο Πάνος είναι ήδη στο καφέ παριστάνοντας τον ευγενικό πελάτη. Στο μέτωπο της εταιρείας, ο Πάρις βλέπει όνειρα και εφιάλτες να μπλέκονται, αναρωτώμενος αν μπορεί να εμπιστευτεί τον Ηλία. Ο Τζόνι, από την άλλη, ζητά από τον Ηλία να ψάξει τα πάντα για όλους, ενώ το ειδύλλιό του με τη Ντιέγκο παίρνει πιο σοβαρή τροπή – με φόντο… βίντεο του Σαραβάκου! Ο Απόλλωνας μαθαίνει από τον Μάνο ότι η Στέλλα ίσως έχει μπλέξει σε σκάνδαλο με πλαστή διαπίστευση στη Νέα Υόρκη. Στο σπίτι των Σωτηρίου, ο Ερρίκος βρίσκει ξανά το κέφι του. Η Κατερίνα και η Νάταλι τον ακούνε από τα διπλανά δωμάτια. Ο Τάσος, όμως, έχει άλλα στο μυαλό – τηλεφωνεί κρυφά στην Τίνα, ενώ μια γκάφα τον προδίδει: ξέρει περισσότερα για το χακάρισμα της Needs απ’ όσα θα έπρεπε. Οι μπράβοι, σε μεγάλα κέφια, μαλώνουν για το παραβολικό και καταλήγουν να το σπάσουν – ενώ η Χαρίκλεια και η Φιλιώ σχεδιάζουν να τους καλέσουν στο σπίτι για… φακές, με σκοπό να τους «ξεψαχνίσουν»!

