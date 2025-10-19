Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επισκέφτηκε τον ζωολογικό κήπο με τους γιους της – Δείτε εικόνες

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία επέλεξε να αφιερώσει το Σαββατοκύριακο στους αγαπημένους της, πέρασε μία ξέγνοιαστη μέρα με την οικογένειά της.

Συγκεκριμένα, απόλαυσε όμορφες στιγμές μαζί με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο και τους δύο γιους τους, τον Βλάσση και τον Βασίλη.

Η οικογένεια επισκέφτηκε τον ζωολογικό κήπο, όπου μικροί και μεγάλοι χάρηκαν τη φύση και τα ζώα.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δεν παρέλειψε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα χαριτωμένο στιγμιότυπο από τη βόλτα τους: Στη φωτογραφία, φαίνεται χαμογελαστή δίπλα στο καρότσι των παιδιών, όπου προς έκπληξη όλων, έχουν σκαρφαλώσει μερικοί λεμούριοι.

https://www.instagram.com/p/DP9A8GgiBiL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«New passengers unlocked (σ.σ. Ξεκλειδώθηκαν νέοι επιβάτες)», έγραψε στη λεζάντα, αποσπώντας πλήθος σχολίων και likes.

Για αυτήν τη βόλτα, η παρουσιάστρια επέλεξε ένα άνετο αλλά κομψό σύνολο με μαύρο ζιβάγκο, γκρι ψηλόμεσο τζιν και μαύρα παπούτσια, ολοκληρώνοντας το outfit με ένα πρακτικό πράσινο τσαντάκι.