Η «πέτρα του σκανδάλου» Madeline στο διαζύγιο Λίλι Άλεν - Ντέιβιντ Χάρμπουρ αποκαλύπτεται

Οι στίχοι στο νέο της τραγούδι και η αναφορά στην «ερωμένη» ανάγκασαν την «Madeline» να αποκαλύψει την ταυτότητά της

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο David Harbour και η Lily Allen ποζάρουν για τους φωτογράφους κατά την άφιξή τους στα Olivier Awards στο Λονδίνο, την Κυριακή 10 Απριλίου 2022

Invision/Vianney Le Caer
Η μυστηριώδης γυναίκα που η Lily Allen αποκαλούσε «Madeline» στο νέο της άλμπουμ, καθώς αναφερόταν στην απιστία του πρώην συζύγου της, David Harbour, μίλησε για πρώτη φορά, αποκαλύπτοντας την ταυτότητά της.

Πρόκειται για την 34χρονη σχεδιάστρια κοστουμιών Natalie Tippett, ανύπαντρη μητέρα από τη Νέα Ορλεάνη και επιβεβαίωσε ότι ήταν η γυναίκα που βρέθηκε στο επίκεντρο του χωρισμού της Lily από τον πρωταγωνιστή του Stranger Things, David.

Ενώ φαίνεται να έχει επιβεβαιώσει ότι τραγουδάει η Λίλι για το τραγούδι της, η Νάταλι εξακολουθεί να μην έχει αποκαλύψει τι είναι διατεθειμένη να πει σχετικά με το θέμα.

«Φυσικά και έχω ακούσει το τραγούδι. Αλλά έχω οικογένεια και πράγματα να προστατεύσω», δήλωσε στη Daily Mail, προσθέτοντας: «Έχω μια κόρη δυόμισι ετών και καταλαβαίνω ότι συμβαίνει αυτό. Είναι λίγο τρομακτικό για μένα».

Η Νάταλι πιστεύεται ότι γνώρισε τον 50χρονο Ντέιβιντ, ενώ αυτός γυρνούσε την ταινία του Netflix «Έχουμε ένα φάντασμα» το 2021 και εκείνη εργαζόταν στο τμήμα κοστουμιών. Η σχέση λέγεται ότι ξεκίνησε λίγο μετά την έναρξη των γυρισμάτων της ταινίας.

Η ρομαντική τους σχέση αποκαλύφθηκε όταν η Λίλι διάβασε ένα μήνυμα που στάλθηκε στο τηλέφωνο του συζύγου της, για το οποίο τραγουδάει σε ένα κομμάτι με τίτλο «Tennis» στο νέο της άλμπουμ. Οι στίχοι αποκαλύπτουν: «Διάβασα λοιπόν το μήνυμά σου και τώρα το μετανιώνω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έπαιζες «τένις». Αν ήταν απλώς σεξ, δεν θα ζήλευα. Δεν θα παίξεις μαζί μου και ποια είναι η Μάντλιν;»

Η Λίλι ακούγεται μάλιστα να αλλάζει τη φωνή της για να μιμηθεί την άλλη γυναίκα, καθώς επιμένει ότι η σχέση «είχε πάντα ως θέμα το σεξ. Μπορώ να σου υποσχεθώ ότι δεν πρόκειται για συναισθηματική σύνδεση».

Όταν ρωτήθηκε από το δημοσίευμα αν γνώριζε ότι τα προσωπικά της μηνύματα είχαν συμπεριληφθεί στο τραγούδι της Λίλι, η Νάταλι είπε: «Ναι. Απλώς δεν νιώθω άνετα να μιλήσω γι' αυτό αυτή τη στιγμή».

Η Λίλι και ο Ντέιβιντ χώρισαν τον Ιανουάριο.

