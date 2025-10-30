Η Γη της ελιάς spoiler: Αθηνά και Τζον ξανά μαζί

Ο έρωτάς τους απασχόλησε και, όπως φαίνεται, αποδεικνύεται πιο δυνατός από αυτό που νόμιζαν. Αθηνά και Τζον, στη «Γη της ελιάς» του MEGA, τα ξαναβρίσκουν στα επόμενα επεισόδια.

Συγκεκριμένα, το ζευγάρι δίνει μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση του, όμως η Φιλιώ δεν αντιδρά καλά. Η Φιλιώ μαζεύει τα πράγματά της και φεύγει από το σπίτι. Ωστόσο, η Αθηνά έχει συνεννοηθεί με τον Κουράκο, ο οποίος ετοιμάζεται να δώσει στη μικρή ένα μάθημα που θα το θυμάται για πάντα.

Την ίδια ώρα, η Ισμήνη μένει έγκυος ως παρένθετη μητέρα αλλά παίρνει αψήφιστα το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί, ενώ η Αριάδνη και ο Κουράκος φοβούνται την αντίδραση του Κωνσταντίνου. Την ίδια ώρα, ο Κωνσταντίνος ξεκαθαρίζει στον Λυκούργο ότι δεν τον αφορά καθόλου αυτό το παιδί και θέλει πάση θυσία να προστατέψει την Ισμήνη.

Κι ενώ τα προβλήματα στις ζωές των ηρώων δεν λείπουν, ένας νέος έρωτας γεννιέται. Η Άννα και ο Μανώλης έρχονται κοντά, με τον Πότη να ζηλεύει παράφορα που η πρώην γυναίκα του προχωρά τη ζωή της. Η Άννα, βέβαια, αγνοεί ότι ο Μανώλης είναι ο serial killer.