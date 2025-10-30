Κατερίνα Διδασκάλου: «Διατηρούμαι λαμπερή γιατί δεν κρίνω, πίνω νερό και κάνω καλές σκέψεις»

Στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ» που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Άνεσις το βράδυ της Τετάρτης 30 Οκτωβρίου συνάντησε η κάμερα του Buongiorno την Κατερίνα Διδασκάλου.

Η ηθοποιός μιλώντας στο Mega δήλωσε, «Αν έκανα έναν απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας μου αυτό που θα έλεγα είναι ένα μεγάλο “ευχαριστώ”. Και ως γυναίκα της showbiz, είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζεις σε μια ώριμη ηλικία να δουλεύεις το ίδιο καλά, ή περισσότερο καλά. Αυτό είναι μεγάλη ευτυχία».

Όταν δε, η δημοσιογράφος τη ρώτησε ποιό είναι το μυστικό της για να παραμένει λαμπερή, η Κατερίνα Διδασκάλου αποκάλυψε, «Δεν κρίνω, πίνω πολύ νερό και κάνω θετικές σκέψεις».