Μπίλι Άιλις: «Αν είσαι δισεκατομμυριούχος, γιατί είσαι; Δώσε τα χρήματά σου»

Μπίλι Άιλις στα “WSJ Innovator Awards 2025” στη Νέα Υόρκη, όπου τιμήθηκε για τη δράση και την επιρροή της στον χώρο της μουσικής και του ακτιβισμού.

«Αν είσαι δισεκατομμυριούχος, γιατί είσαι δισεκατομμυριούχος; Δεν το λέω με κακία, αλλά δώστε τα χρήματά σας», δήλωσε η Μπίλι Άιλις στην προχθεσινή (29/10) απονομή των βραβείων «WSJ Innovator Awards» της εφημερίδας The Wall Street Journal.

Η Μπίλι Άιλις βραβεύτηκε για τη δράση και την επιρροή της στον χώρο της μουσικής και του ακτιβισμού και κατά την ομιλία της, επέλεξε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα κοινωνικής ευθύνης, προτρέποντας τους δισεκατομμυριούχους να χρησιμοποιήσουν την περιουσία τους προς όφελος του «κοινού καλού».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) της Νέας Υόρκης, όπου ο παρουσιαστής Στίβεν Κόλμπερτ ανακοίνωσε ότι η Άιλις θα δωρίσει 11,5 εκατομμύρια δολάρια σε οργανισμούς που ασχολούνται με την καταπολέμηση της πείνας και της κλιματικής αλλαγής.

«Δεν το λέω με κακία, αλλά δώστε τα χρήματά σας», είπε, και σχεδόν μέσα από τα δόντια της, πρόσθεσε «shorties» αποκαλώντας τους ειρωνικά, μικρούς.

«Σας αγαπώ όλους, αλλά υπάρχουν μερικοί άνθρωποι εδώ μέσα που έχουν πολύ περισσότερα χρήματα από εμένα», είπε η Άιλις, προκαλώντας γέλια από το κοινό. Η τραγουδίστρια, γνωστή για τη στάση της απέναντι σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, έχει επανειλημμένα εκφράσει τη στήριξή της σε κινήσεις για τη βιωσιμότητα και την κλιματική δικαιοσύνη.

Billie Ellish calls out billionaires during her acceptance speech for the Music Innovator Award.

