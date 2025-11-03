Γρηγόρης Αρναούτογλου: Γενέθλια για τον γιο του, Αναστάση - Στιγμιότυπα από το πάρτυ

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο γιος του Γρηγόρη Αρναούτογλου, Αναστάσης.

Η μητέρα και πρώην σύντροφος του παρουσιαστή μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα από το πάρτυ γενεθλίων του γιου της, ο οποίος έγινε 12 ετών, γράφοντας στη λεζάντα: «Μια ζωή μαζί».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εδώ και αρκετά χρόνια είναι ζευγάρι με τη Νάνσυ Aτωνίου. Προτεραιότητα στη ζωή του αποτελεί πάντα ο μονάκριβος γιος του. Μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που έχει μιλήσει για εκείνον σε συνεντεύξεις του.

«Είναι φανταστικό το κομμάτι της πατρότητας. Ο Αναστάσης μου έχει φτάσει 12 χρονών. Είμαστε στην προ-εφηβεία και είναι κάπως τα πράγματα… φωνάζει στα καλά καθούμενα, χωρίς λόγο. Του λέω να πάμε κάπου και φωνάζει. Γιατί φωνάζεις, μίλα μου ήρεμα», είχε εξομολογηθεί ο παρουσιαστής σε συνέντευξή του.

