Γρηγόρης Αρναούτογλου: Γενέθλια για τον γιο του, Αναστάση - Στιγμιότυπα από το πάρτυ

Η ανάρτηση για το πάρτυ γενεθλίων του γιου του παρουσιαστή

Newsbomb

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Γενέθλια για τον γιο του, Αναστάση - Στιγμιότυπα από το πάρτυ
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο γιος του Γρηγόρη Αρναούτογλου, Αναστάσης.

Η μητέρα και πρώην σύντροφος του παρουσιαστή μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα από το πάρτυ γενεθλίων του γιου της, ο οποίος έγινε 12 ετών, γράφοντας στη λεζάντα: «Μια ζωή μαζί».

https://www.instagram.com/p/DQlrcrjiNGk/

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εδώ και αρκετά χρόνια είναι ζευγάρι με τη Νάνσυ Aτωνίου. Προτεραιότητα στη ζωή του αποτελεί πάντα ο μονάκριβος γιος του. Μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που έχει μιλήσει για εκείνον σε συνεντεύξεις του.

«Είναι φανταστικό το κομμάτι της πατρότητας. Ο Αναστάσης μου έχει φτάσει 12 χρονών. Είμαστε στην προ-εφηβεία και είναι κάπως τα πράγματα… φωνάζει στα καλά καθούμενα, χωρίς λόγο. Του λέω να πάμε κάπου και φωνάζει. Γιατί φωνάζεις, μίλα μου ήρεμα», είχε εξομολογηθεί ο παρουσιαστής σε συνέντευξή του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:01ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην παρουσιάστρια συνελήφθη για τη δολοφονία της 80χρονης μητέρας της - Βρέθηκε με πολλαπλές μαχαιριές

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τέσσερις τραυματίες σε εκτροχιασμό τρένου λόγω κατολίσθησης του εδάφους

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Εάν η Ρώμη συνεχίσει να υποστηρίζει το Κίεβο, θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά»

16:49ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γυναίκα πυροβόλησε μαϊμού για να προστατέψει τα παιδιά της - «Έκανα ό,τι θα έκανε κάθε άλλη μητέρα»

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Justin Baldoni - Blake Lively: Οριστικό τέλος στην αγωγή 400 εκατ. ευρώ κατά της ηθοποιού

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανής μανία ελεφάντων: Έσπασαν τα πόδια υλοτόμου και επέστρεψαν τη νύχτα να τον σκοτώσουν

16:48ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Ο Τι Τζέι Σορτς παρακολουθεί τένις στο Telekom Center Athens

16:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Συγκλονιστική κατάθεση γνωστής ηθοποιού: «Ο κατηγορούμενος βίαζε την αδελφή μου, ήταν άνθρωπος της εμπιστοσύνης μας»

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν αυτοκίνητο γιατρού όσο εκείνος βρισκόταν σε εφημερία στο νοσοκομείο

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Mariah Carey: Κήρυξε επίσημα την έναρξη των Χριστουγέννων με το νέο βίντεο “It’s Time”

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Τυφώνας Melissa: Πακέτο 21,5 εκατ. ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια από ΕΕ σε Βενεζουέλα, Αϊτή και Καραϊβική

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Stop στο «Όραμα» των 2 τρισ. δολαρίων της Σαουδικής Αραβίας - Ξοδεύτηκαν πάρα πολλά εν μέσω πτώσης των τιμών του πετρελαίου

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Μυστηριώδης τραυματισμός για τον Μπιλ Κλίντον: Εμφανίστηκε με επίδεσμο στη μύτη σε δημόσια εκδήλωση

16:16LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Γενέθλια για τον γιο του, Αναστάση - Στιγμιότυπα από το πάρτυ

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Ήρθε για το μνημόσυνο του πατέρα της και την "έφαγαν"», λέει σπαράζοντας η μητέρα της 57χρονης

16:11LIFESTYLE

Open: Δυναμική άνοδος ενημέρωσης και τον Οκτώβριο - Τα νούμερα τηλεθέασης

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο - Τι είπε για Τσίπρα, Συνέδριο και εσωκομματικά

16:02LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου για το προσωπικό της «θαύμα»: «Το λέω και ανατριχιάζω»

15:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Ο Τζούμχουρ έγραψε ιστορία στο Telekom Center Athens

15:42ΚΑΙΡΟΣ

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού με βροχές και καταιγίδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Συγκλονιστική κατάθεση γνωστής ηθοποιού: «Ο κατηγορούμενος βίαζε την αδελφή μου, ήταν άνθρωπος της εμπιστοσύνης μας»

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Με κομάντος ακροβολισμένους σε ταράτσες η κηδεία του Φανούρη Καργάκη στα Βορίζια - Μόνο η οικογένεια στο αποκλεισμένο χωριό - Αποστολή και απευθείας εικόνα Newsbomb.gr

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Όπου δεν υπάρχει παιδεία, μιλάνε οι σφαίρες»: Συγκλονίζει 90χρονη θύμα bullying κι η ίδια από… παιδιά

15:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μακελειό στα Βορίζια: Τρία αδέλφια, την καραμπίνα, το πιστόλι και το καλάσνικοφ του φονικού, αναζητά η ΕΛ.ΑΣ.

10:12LIFESTYLE

Κίλι Σφακιανάκη: Η ζωή στο πλάι του Νότη - Η γνωριμία στην Κω και το πρόβλημα υγείας

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Stop στο «Όραμα» των 2 τρισ. δολαρίων της Σαουδικής Αραβίας - Ξοδεύτηκαν πάρα πολλά εν μέσω πτώσης των τιμών του πετρελαίου

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Για ένα σπίτι αναζωπυρώθηκε η παλαιά βεντέτα με απολογισμό 2 νεκρούς και 4 σοβαρά τραυματίες

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός και θεατρικός παραγωγός Τάκης Μπαγιάτης

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Αυτή είναι η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, θύμα των πυροβολισμών

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Αμπντουλμαλίκ αλ Χούθι: Ποιος είναι ο νέος «υπ' αριθμόν ένα εχθρός» του Ισραήλ - Ο πολέμαρχος της Υεμένης που κρύβεται στις σπηλιές και δηλώνει απόγονος του Μωάμεθ

12:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Αναρτήθηκαν στο myCAR τα ειδοποιητήρια - Τι θα πληρώσουμε φέτος

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανής μανία ελεφάντων: Έσπασαν τα πόδια υλοτόμου και επέστρεψαν τη νύχτα να τον σκοτώσουν

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη - Πέθανε η σύζυγός του Κίλι

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Ρώμη: Κατέρρευσε ο Πύργος των Κόμηδων - Δείτε το βίντεο

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Έρχονται βροχές και καταιγίδες στην Αττική

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Ουίλιαμ - Κέιτ: Έκαναν πάρτι για το προσωπικό που τους βοήθησε να εγκαταλείψουν νωρίς το «καταραμένο» σπίτι - Τους έφερε μόνο δυστυχία

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

08:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το συρτάκι, το «δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα» και τα πηγαδάκια - Το πρώτο διήμερο της νέας πρέσβη στην Ελλάδα

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ