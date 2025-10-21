Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Είμαι τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σ@ξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή»

Η αναφορά του γνωστού παρουσιαστή στην πίστη του στον Θεό 

Newsbomb

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Είμαι τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σ@ξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή»
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για την σχέση του με τον Θεό και τις «θυσίες» που έχει κάνει για την πίστη του - σε σημείο να χαρακτηρίσει τον εαυτό του «θρησκόληπτο» - μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο Τετ-α-Τετ, στο επεισόδιο που θα προβληθεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου.

Στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, ο γνωστός παρουσιαστής μιλά για την πίστη του στον Θεό, σημειώνοντας: «Με έχουν λοιδορήσει για την αγάπη μου για τον Θεό που μιλάω δημοσίως. Δεν πτοούμαι. Τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή».

Σε άλλο σημείο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξηγεί γιατί αποφεύγει να κάνει το επόμενο βήμα στην σχέση του και τον λόγο που φοβάται να φτάσει στον γάμο: «Φοβάμαι μήπως παντρευτώ μπω στη διαδικασία και χωρίσω. Για να σώσω τη σχέση μου δεν παντρεύομαι», σημείωσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:21ΚΟΣΜΟΣ

Washingtonpost: Η Warner Bros. Discovery εξετάζει την πώληση του CNN

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στον «αγώνα» για τις Σπάνιες Γαίες - Συστήνει «Κέντρο Κρίσιμων Πρώτων Υλών»

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σαρκοζί στην φυλακή: Το φιλί στην Κάρλα, η χειραψία με τους αστυνομικούς, το «καλώς ήρθες» των κρατουμένων στη Santé και το κελί των 9 τ.μ.

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα - Οπλοστάσιο στο σπίτι 17χρονου μαθητή: Απείλησε συμμαθητή του με πιστόλι

18:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στη χώρα - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

18:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει ο Κανονισμός της Βουλής - Μέχρι μέσα Νοεμβρίου ο «κόφτης ομιλιών»

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: «Κόβει την ανάσα» ο εντυπωσιακός υδροστρόβιλος

17:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σύντομο καλοκαίρι μετά την κακοκαιρία - Πώς θα γίνουν οι παρελάσεις την 28η Οκτωβρίου

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Κάθειρξη οκτώ ετών σε πατέρα για τον βιασμό της κόρης του - Τον είχε καταγγείλει δημοσίως

17:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Φλωρίδη στο ΠΑΣΟΚ: Καταντήσατε παρακολούθημα των κομματιών της αριστεράς

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Ασθενής με Πάρκινσον παίζει κλαρινέτο κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης στον εγκέφαλο - Video

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα - «Πιο πολύ καιρό ήταν με τον πατέρα του»

17:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας

17:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Ιερός χώρος που ανήκει σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν»

17:37LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Είμαι τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σ@ξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή»

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος - Τέλος στον πλημμυρικό εφιάλτη: Ξεκινά νέος αγωγός που σώζει κεντρικές συνοικίες

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 23χρονη από τα Γρεβενά

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η Χαμάς πρέπει να σεβαστεί τη συμφωνία, αλλιώς το τέλος της θα είναι γρήγορο και βάναυσο»

17:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Και επίσημα παρελθόν ο Γιάννης Παπαδημητρίου

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία - Λαβρόφ: «Είμαστε κατά μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Ιερός χώρος που ανήκει σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν»

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Μου έκαναν bullying, δεν έχω φίλους, με έχουν όλοι στο περιθώριο», είπε ο 18χρονος μητροκτόνος

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει το «6-7»: Η viral αργκό των νέων που απαγορεύουν οι δάσκαλοι στις ΗΠΑ

16:55ΕΛΛΑΔΑ

«Περιπολικό πήγε τη Βανδή σε συναυλία και στη κόρη μου είπαν "δεν είναι ταξί"» ξεσπά ο Θανάσης Γρίβας

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταπέλτης ο Εμίρ Κουστουρίτσα κατά της Woke ατζέντας: «Δεν μπορείς να βάζεις ένα 10χρονο να αποφασίσει αν είναι αγοράκι, κοριτσάκι, ή… ζωάκι»

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Το αιματηρό τελετουργικό πίσω από την δολοφονία της 12χρονης Λολα - Το βορειοαφρικανικό έθιμο με τη θυσία παιδιού για να βρεθεί θησαυρός

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα είναι το κελί του Νικολά Σαρκοζί στις φυλακές La Santé του Παρισιού

11:25ΚΟΣΜΟΣ

«Ω, καλώς ήρθες Σαρκοζί! Ο Σαρκοζί είναι εδώ!» φώναζαν οι άλλοι κρατούμενοι στις φυλακές La Santé - Κατέθεσε ήδη αίτηση αποφυλάκισης - Πώς είναι το κελί του

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Αντί για κλήσεις, η Τροχαία Αττικής μοιράζει κράνη - Δείτε τα σημεία όπου μπορείτε να τα παραλάβετε

16:52LIFESTYLE

«Κόλαφος» η πρώην σύζυγος του Βασίλη Μπισμπίκη για την Δέσποινα Βανδή: «Μπάζει από παντού το σύστημα» - Η πρώτη αντίδραση για το περιστατικό με το περιπολικό

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα στο Λασίθι

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ταχτσής: Η ανεξιχνίαστη δολοφονία - Μια υπόθεση που «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία των αδελφών από την Αλβανία: Πώς από ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στην Αγγλία έγιναν αυτοκράτορες της κοκαΐνης

16:54ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με το δεξί χέρι του βασιλιά Κάρολου στην υπόθεση Τζιουφρέ - Ο ρόλος του Λόρδου Ρόσλιν

17:37LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Είμαι τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σ@ξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή»

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα - «Πιο πολύ καιρό ήταν με τον πατέρα του»

17:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σύντομο καλοκαίρι μετά την κακοκαιρία - Πώς θα γίνουν οι παρελάσεις την 28η Οκτωβρίου

18:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στη χώρα - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ