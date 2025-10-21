Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Είμαι τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σ@ξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή»

Για την σχέση του με τον Θεό και τις «θυσίες» που έχει κάνει για την πίστη του - σε σημείο να χαρακτηρίσει τον εαυτό του «θρησκόληπτο» - μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο Τετ-α-Τετ, στο επεισόδιο που θα προβληθεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου.

Στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, ο γνωστός παρουσιαστής μιλά για την πίστη του στον Θεό, σημειώνοντας: «Με έχουν λοιδορήσει για την αγάπη μου για τον Θεό που μιλάω δημοσίως. Δεν πτοούμαι. Τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή».

Σε άλλο σημείο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξηγεί γιατί αποφεύγει να κάνει το επόμενο βήμα στην σχέση του και τον λόγο που φοβάται να φτάσει στον γάμο: «Φοβάμαι μήπως παντρευτώ μπω στη διαδικασία και χωρίσω. Για να σώσω τη σχέση μου δεν παντρεύομαι», σημείωσε.

Διαβάστε επίσης