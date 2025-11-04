Αγγελική Νικολούλη: Η απόφαση για το «Φως στο τούνελ»

Μία μεγάλη απώλεια βιώνει η Αγγελική Νικολούλη, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα της. Έτσι, η παρουσιάστρια και το MEGA αποφάσισαν να μην βγει στον αέρα, αυτή την Παρασκευή, η εκπομπή «Φως στο τούνελ».

Η μητέρα της ήταν ένας άνθρωπος που η ίδια λάτρευε, ενώ το πρόσφατο αποχαιρετιστήριο μήνυμα στο Instagram συγκίνησε: «Μανούλα μου... Έφυγες αθόρυβα μες στη νύχτα για το ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι από το ανοικτό παράθυρο. Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή και αποφάσισες να ακολουθήσεις χαμογελαστή τον χάρο, που σε γυρόφερνε.

Πώς έγινε και τα βρήκες ΕΣΥ με αυτόν που πολεμούσες τόσο καιρό, δεν μπορώ να το χωνέψω. Μου λείπεις κοριτσάκι μου. Η απουσία σου με πληγώνει. Αν κάτι μαλακώνει τούτο τον πόνο, είναι η σκέψη ότι θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου. Τον Άγγελο και τον Διονύση. Τα παιδιά μας που χάσαμε. Ξέρω ότι θα είσαι ο φύλακας άγγελος τους. Ξέρω ότι από κει πάνω θα φωτίζεις και το δικό μου το δρόμο. Δεν πεθαίνουν καρδούλα μου αυτοί που αγαπάμε. Αυτό μου έλεγες και αυτό κρατώ μες στην ψυχή μου. Καληνύχτα ΜΑΝΟΥΛΑ».

