Η Γη της ελιάς spoiler: Χριστιάνα και Σοφία παίζουν επικίνδυνα – Ποιοι την «πληρώνουν»

«Η Γη της ελιάς» μπορεί απόψε να παίρνει «ρεπό» από το πρόγραμμα του MEGA, λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα, ωστόσο τις επόμενες εβδομάδες οι εξελίξεις θα καθηλώσουν. Η Χριστιάνα, που ήδη έχει κάνει την εμφάνισή της στη Μάνη, και η άφιξη της Σοφίας βάζουν μπελάδες στους ήρωες.

Συγκεκριμένα, η Μαλένα λαχταράει να μείνει με τη Σοφία, αλλά ο Στέφανος της το απαγορεύει, γεγονός που προκαλεί συγκρούσεις. Ο Κουράκος καλεί τη Σοφία και την προειδοποιεί να είναι πολύ προσεκτική με το παιδί, καθώς θα έχει τα μάτια του συνεχώς πάνω της, αλλά εκείνη έχει κρυφή ατζέντα κι οργανώνει το σχέδιό της.

Ο Στέφανος συμβουλεύεται τον Λυκούργο για το θέμα της συνεπιμέλειας, με τη Χάιδω να δυσανασχετεί καθώς συνειδητοποιεί ότι ο Στέφανος ψάχνει για συμμάχους εντός της οικογένειας. Η Βασιλική γνωρίζει τη Σοφία και, πάνω στην κουβέντα, αντιλαμβάνεται ότι ο γάμος της με τον Στέφανο κρέμεται από μια κλωστή.

Η Ασπασία συνεχίζει τα βασανιστήρια στον Δημοσθένη θίγοντας κυρίως τον ανδρισμό του. Η Αθηνά ζητά από τον Μιχάλη να γυρίσει πίσω στη δουλειά, ενώ ο Τζον προσπαθεί να «μαλακώσει» τη Φιλιώ. Η Χριστιάνα κάνει κίνηση προς τον Μιχάλη, διεκδικώντας δυναμικά μια θέση στη ζωή του. Η Αθηνά δίνει δεύτερη ευκαιρία στον Τζον, αλλά αυτό τη φέρνει σε ανοιχτή σύγκρουση με τη Φιλιώ.

Ο Δημοσθένης σαστίζει όταν μαθαίνει πως η νέα αρχηγός της σπείρας είναι η Χριστιάνα και ότι συνδέεται με τα μεγάλα κεφάλια που εδράζονται στην Ιταλία. Η Βασιλική διεκδικεί δυναμικά τη θέση της δίπλα στον Στέφανο, αλλά η Σοφία δεν αργεί να την απειλήσει. Ο Στέφανος το μαθαίνει κι αποφασίζει να μη συναινέσει στην συνεπιμέλεια. Ο Στέφανος ετοιμάζει πυρετωδώς το πάρτι για τα γενέθλια της Μαλένας, όμως η μικρή παίζει κρυφό παιχνίδι πίσω από την πλάτη του, μετά από συνεννόηση με τη Σοφία.

Η εξαφάνιση της Μαλένας τρομοκρατεί τον Στέφανο και τη Βασιλική, οι οποίοι αγνοούν το σχέδιο της Σοφίας. Η Σοφία δείχνει καλή θέληση κι επιστρέφει το παιδί στο σπίτι, ενημερώνοντας τον Στέφανο πως αυτό που έγινε της δίνει προβάδισμα στην κούρσα της συνεπιμέλειας. Το πάρτι γενεθλίων της Μαλένας φτάνει, φίλοι και γνωστοί μαζεύονται για να της ευχηθούν, όμως ο κλόουν, αντί για μπαλόνια βγάζει όπλο...

