Ο Τομ Κρουζ τιμήθηκε με Όσκαρ: «Ο κινηματογράφος μου άνοιξε τα μάτια»

Η Ακαδημία τίμησε τον ηθοποιό για τη συνολική και διαρκή προσφορά του στον κινηματογράφο

Ο Τομ Κρουζ τιμήθηκε με Όσκαρ: «Ο κινηματογράφος μου άνοιξε τα μάτια»

Ο Τομ Κρουζ με το τιμητικό Όσκαρ

AP
Συχνά υποψήφιος αλλά ποτέ βραβευμένος, ο Αμερικανός ηθοποιός Τομ Κρουζ έλαβε ένα "τιμητικό Όσκαρ" την Κυριακή το βράδυ, το πρώτο χρυσό αγαλματίδιο της λαμπρής καριέρας του.

Συγκεκριμένα ο διάσημος ηθοποιός τιμήθηκε ενώπιον της ελίτ του Χόλιγουντ στην τελετή απονομής των 16ων ετήσιων βραβείων Governors Awards, που απονέμει η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών σε προσωπικότητες και επαγγελματίες για τη συνολική και διαρκή προσφορά τους στον κινηματογράφο.

Υπό τους ήχους του διάσημου soundtrack από την ταινία «Επικίνδυνες Αποστολές», την εμβληματική σειρά ταινιών στην καριέρα του 63χρονου ηθοποιού, ο Κρουζ ανέβηκε στη σκηνή του Dolby Theatre του Χόλιγουντ υπό το θερμό χειροκρότημα των συναδέλφων του, συμπεριλαμβανομένων των Κόλιν Φάρελ και Εμίλιο Εστέβεζ, με τους οποίους έχει συμπρωταγωνιστήσει, καθώς και του θρυλικού Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος τον σκηνοθέτησε στις ταινίες «Minority Report» και «Ο Πόλεμος των Κόσμων».

Παρά τις τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ -ως ηθοποιός για τις ταινίες «Γεννημένος την 4η Ιουλίου», «Τζέρι Μαγκουάιρ» και «Μανόλια», και ως παραγωγός για το «Top Gun: Μάβερικ»- δεν είχε κερδίσει ποτέ πριν.

Εμφανώς συγκινημένος, ο ηθοποιός πήρε το μικρόφωνο για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του. «Η αγάπη μου για τον κινηματογράφο ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία», είπε ο Κρουζ, περιγράφοντας τη Μεγάλη Οθόνη ως το μέρος που «του έδωσε τη δίψα για περιπέτεια, γνώση, κατανόηση της ανθρωπότητας, δημιουργία χαρακτήρων, αφήγηση ιστοριών και ανακάλυψη του κόσμου». "Μου άνοιξε τα μάτια" πρόσθεσε.

Ο ηθοποιός θεωρείται ευρέως ένας από τους τελευταίους μεγάλους αστέρες του κινηματογράφου, ικανούς να γεμίσουν κινηματογράφους μόνο χάρη στο όνομά του.

Σε ποιους απονέμονται τα τιμητικά Όσκαρ

Τα Τιμητικά Όσκαρ, που απονέμονται ετησίως από την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, αναγνωρίζουν θρύλους του κινηματογράφου για την καριέρα και τη συμβολή τους στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Ακαδημία απένειμε επίσης τιμητικά Όσκαρ στην ηθοποιό Ντέμπι Άλεν («Fame»), στον σκηνογράφο Γουίν Τόμας, ενώ η τραγουδίστρια της κάντρι Ντόλι Πάρτον βραβεύτηκε με το Ανθρωπιστικό Βραβείο Jean Hersholt για την φιλανθρωπική της δράση, περιλαμβανομένης της ίδρυσης βιβλιοθήκης που έχει προσφέρει περισσότερα από 300 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά.

Η 79χρονη Πάρτον παρέλαβε το βραβείο της μέσω βιντεοδιάσκεψης.

"Δεν είχαμε πολλά να μοιραστούμε, αλλά οι γονείς μου με δίδαξαν ότι όσο περισσότερα δίνεις, τόσο περισσότερες ευλογίες λαμβάνεις", είπε η σταρ, η οποία υποστηρίζει την εκπαίδευση και άλλους κοινωνικούς σκοπούς μέσω του ιδρύματός της «Dollywood».

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια ακύρωσε πρόσφατα έξι συναυλίες που είχε προγραμματίσει να δώσει στο Λας Βέγκας τον Δεκέμβριο για λόγους υγείας, αναβάλλοντάς τες μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026.

