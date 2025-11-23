Μις Υφήλιος: Στην εντατική η Μις Τζαμάικα μετά την πτώση της από τη σκηνή - Δεν τα πάει καλά

Την ώρα που οι αμφιλεγόμενες στιγμές του διαγωνισμού καλλιστείων Μις Υφήλιος εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, μία από τις διαγωνιζόμενες που σόκαρε κοινό και κριτές παραμένει στο νοσοκομείο.

Η Μις Τζαμάϊκα Γκαμπριέλ Χένρ, έπεσε από τη σκηνή και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Ταϊλάνδης, όπου και νοσηλεύεται μέχρι σήμερα στην εντατική με τραύματα στο πόδι και το πηγούνι.

?? Miss Universe Jamaica 2025, Dr. Gabrielle Henry, suffered a serious fall off the stage during the preliminary evening gown competition in Thailand on November 18 after apparently stepping into a hole in the runway. She was carried off on a stretcher and taken to hospital for… pic.twitter.com/1dSIm3ujPh — World In Last 24hrs (@world24x7hr) November 19, 2025

Υπέστη τραύματα στο πηγούνι και το πόδι της, ανέφερε ο επίσημος οργανισμός Μις Υφήλιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι παραμένει στην εντατική.

Σε πρόσφατη δήλωση, ο Οργανισμός των Καλλιστείων παραδέχθηκε ότι «η Γκάμπι δεν τα πάει τόσο καλά όσο θα ελπίζαμε, αλλά το νοσοκομείο συνεχίζει να την αντιμετωπίζει ανάλογα».

«Η Μις Τζαμάικα θα πρέπει να παραμείνει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για τουλάχιστον επτά (7) ημέρες, καθώς οι γιατροί συνεχίζουν τη στενή παρακολούθηση και την εξειδικευμένη φροντίδα τους».