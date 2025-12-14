Σε ποια χώρα τα ηλεκτρικά ξεπέρασαν τα diesel;
Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024, τα ηλεκτρικά είχαν ξεπεράσει και τα βενζινοκίνητα, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη σημερινή εικόνα.
Η Νορβηγία γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο όπου τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ξεπερνούν αριθμητικά τα πετρελαιοκίνητα, μια εξέλιξη που θεωρείται σημείο καμπής για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.
Σύμφωνα με την τοπική Ένωση Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων, στους δρόμους της χώρας κυκλοφορούν πλέον πάνω από 918.000 ηλεκτρικά, αφήνοντας πίσω τους κινητήρες diesel που κυριαρχούσαν για δεκαετίες.
