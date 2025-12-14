Το Hyundai i30 N αρνείται να… παραδώσει τα όπλα

Η Hyundai φαίνεται πως ετοιμάζει μία από τις πιο ηχηρές επιστροφές της δεκαετίας: το i30 N, το μοντέλο που έχτισε τον μύθο του τμήματος N, αναμένεται να ξανάρθει στο προσκήνιο και μάλιστα… πιο καυτό από ποτέ.

Σύμφωνα με πηγές από τη Μεγάλη Βρετανία, η κορεατική εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει την εξέλιξη της νέας γενιάς του i30 N. Σε αντίθεση με τη σημερινή ηλεκτρική κατεύθυνση της Hyundai, το μέλλον του μοντέλου φαίνεται να παραμένει πιστό στον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα εσωτερικής καύσης, πιθανότατα με υβριδική υποβοήθηση.

