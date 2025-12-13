Η νέα Mercedes GLC με EQ Technology στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει

Η Mercedes φέρνει στην ελληνική αγορά τη νέα GLC με EQ Technology και, πέρα από την τεχνολογική της φρεσκάδα, το μεγάλο ενδιαφέρον στρέφεται στις τιμές. Το αμιγώς ηλεκτρικό SUV έρχεται να αντικαταστήσει τις plug-in υβριδικές εκδόσεις και τοποθετείται υψηλά στη premium κατηγορία, με εξοπλισμό που δύσκολα συναντά κανείς στον βασικό τιμοκατάλογο.

Η GLC με EQ Technology βασίζεται σε νέα αρχιτεκτονική, με επίπεδο πάτωμα, ενσωματωμένη μπαταρία και προηγμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν τετρακίνηση 4MATIC, σύστημα ανάκτησης ενέργειας και εξοπλίζονται με μπαταρία χωρητικότητας 94 kWh, που υποστηρίζει ταχυφόρτιση έως 330 kW, επιτρέποντας ανάκτηση έως και 305 χλμ. αυτονομίας σε 10 λεπτά.

