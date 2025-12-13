Βρήκε τυχαία τη Lamborghini Miura του πατέρα του μετά από 50 χρόνια

Του Γιάννη Σκουφή

Ο Ross, ένας νεαρός πωλητής στην αμερικανική αντιπροσωπεία κλασικών αυτοκινήτων Curated, είχε μόλις ξεκινήσει να εργάζεται στην εταιρεία όταν εντόπισε σε γκαράζ στην Καλιφόρνια μια παρατημένη Lamborghini Miura S του 1971.

Το αυτοκίνητο είχε μείνει εκτός κυκλοφορίας για σχεδόν 30 χρόνια, αλλά διέθετε χαρακτηριστικά που δεν περνούσαν απαρατήρητα: κόκκινο χρώμα, μαύρο δερμάτινο σαλόνι, εργοστασιακό κλιματισμό και χρωμιωμένους καθρέπτες στο καπό. Αυτό που δεν ήξερε ο Ross είναι ότι το αυτοκίνητο αυτό είχε συναισθηματική αξία για το αφεντικό του.



Ο John Temerian, ιδρυτής της Curated, παρατήρησε τις ομοιότητες με μια Miura που είχε ανήκει στον πατέρα του στις αρχές της δεκαετίας του ’70, όταν η οικογένεια διατηρούσε συνεργείο εξειδικευμένο σε ιταλικά supercars στη Μασαχουσέτη. Το σύνολο των λεπτομερειών ταίριαζε: χρώμα, εξοπλισμός, ακόμα και το ταχύμετρο που έφτανε τα 320 χλμ./ώρα για την αμερικανική έκδοση.



Ο John αποφάσισε να αγοράσει το αυτοκίνητο χωρίς να αποκαλύψει τίποτα στον πατέρα του. Το μετέφερε στο Μαϊάμι και του ζήτησε να έρθει να το δει από κοντά. Η έκπληξη ήρθε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο πατέρας του δεν κοίταξε τον αριθμό πλαισίου ούτε κάποια άλλη «επίσημη» ένδειξη.



Ήξερε ότι έπρεπε να βρει μόνο ένα πράγμα: ένα μεταλλικό σύστημα συναγερμού στο καπό, που είχε τοποθετήσει ο ίδιος του ο πατέρας -ο παππούς του John- όταν το αυτοκίνητο είχε περάσει από το οικογενειακό συνεργείο. Όταν είδε το σημείο, κατάλαβε αμέσως. Ήταν το δικό του αυτοκίνητο.



Δύο εβδομάδες αργότερα, επιβεβαιώθηκε η ταυτότητα του αυτοκινήτου και με μια παλιά φωτογραφία από τα νεανικά του χρόνια. Ο ίδιος το είχε αγοράσει ως έφηβος έναντι λίγων χιλιάδων δολαρίων, και είχε ζήσει μαζί του μια εποχή ονείρων. Τώρα, μισό αιώνα μετά, το ίδιο αυτοκίνητο βρίσκεται ξανά στην οικογένεια, ένα μοναδικό κειμήλιο που απέδειξε ότι μερικές φορές οι συμπτώσεις γράφουν τις καλύτερες ιστορίες.

