Η Audi πούλησε την Italdesign σε αμερικανική εταιρεία

Του Γιάννη Σκουφή

Η Audi αποχωρεί από τον έλεγχο της Italdesign έπειτα από 15 χρόνια, πουλώντας την πλειοψηφία των μετοχών της στην αμερικανική UST. Μία εταιρεία με έδρα στην Καλιφόρνια, που δύσκολα θα την γνώριζε κανείς αν δεν δραστηριοποιείται στο χώρο της τεχνολογίας.

Η συμφωνία εντάσσεται σε μια γενικότερη προσπάθεια περιορισμού του κόστους από την πλευρά της Audi, μετά από τις χαμηλότερες των προσδοκιών οικονομικές επιδόσεις.

Παρόλο που δεν έγιναν γνωστά οικονομικά στοιχεία της πώλησης, διευκρινίζεται πως η Lamborghini -που ανήκει επίσης στον όμιλο Volkswagen- διατηρεί ένα σημαντικό ποσοστό στην Italdesign, ενώ η Audi θα παραμείνει στρατηγικός συνεργάτης.

Η UST είναι μια εταιρεία τεχνολογίας που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες και απασχολεί πάνω από 30.000 εργαζόμενους. Το επιχειρηματικό της προφίλ στηρίζεται κυρίως σε δραστηριότητες, όπως τεχνητή νοημοσύνη και «ψηφιακά οικοσυστήματα», χωρίς όμως να υπάρχουν σαφείς αποδείξεις για προηγούμενη ουσιαστική εμπλοκή στον σχεδιασμό αυτοκινήτων.

Η Italdesign από την άλλη, αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στη σχεδίαση αυτοκινήτων, με ιδρυτή τον Giorgetto Giugiaro και ιστορία δεκαετιών σε πρωτότυπα, μηχανολογική υποστήριξη, περιορισμένου ύψους παραγωγή περιορισμένων σειρών και εξηλεκτρισμένες λύσεις.

Η νέα συνεργασία υπόσχεται να συνδυάσει την εμπειρία της Italdesign στον σχεδιασμό και την εξέλιξη με την τεχνολογική προσέγγιση της UST.

Η συμφωνία αναμένεται να εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές, ενώ σύμφωνα με τον CEO της Italdesign, Antonio Casu, η νέα εποχή θα ενισχύσει την παρουσία της εταιρείας σε διεθνείς αγορές. Η Audi από την πλευρά της δηλώνει αισιόδοξη ότι η συνεργασία με την Italdesign θα συνεχιστεί απρόσκοπτα.

