Έλενα Πολυχρονοπούλου: «Τον είδα να μπαίνει με χειροπέδες μέσα στο σπίτι 35 μέρες πριν παντρευτούμε»

Η Έλενα Πολυχρονοπούλου μίλησε στην τηλεόραση του Alpha για τη ζωή της, λίγα χρόνια μετά τη σύλληψή της με τον πρώην σύντροφό της για ναρκωτικές ουσίες.

Όπως ανέφερε στην κάμερα του Alpha πρόκειται για κατάσταση η οποία διέλυσε τη ζωή της μέσα σε λίγη ώρα. «Ήταν μια καλή σχέση, αλλά όταν ένας άνθρωπος είναι εθισμένος σε ναρκωτικές ουσίες δεν έχει καθαρή κρίση. Δεν πιστεύω ότι ήθελε να μπλέξει κι εμένα. Είχε μπλεχτεί εκείνος κι εμένα με πήρε η μπάλα. Όπως και αποδείχθηκε με την αθώωσή μου.

Το σοκαριστικό ήταν ότι είδα τον πρώην σύντροφό μου να μπαίνει με χειροπέδες μέσα στο σπίτι 35 μέρες πριν παντρευτούμε. Διαλύθηκε η ζωή μου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και φυσικά μετά το κομμάτι της φυλακής ήταν το πιο δύσκολο που πέρασα. Παναγία μου, να μην ξαναπεράσω κάτι τέτοιο», εξομολογήθηκε η Έλενα Πολυχρονοπούλου.

Η πρώην παίκτρια ριάλιτι παρέμεινε στις φυλακές για 8 μήνες καθώς είχε προφυλακιστεί τον Σεπτέμβριο του 2021, μαζί με τον σύντροφό της, για υπόθεση ναρκωτικών. Μετά από 8 μήνες παραμονής έγινε δεκτή από τον Εισαγγελέα η αίτηση αντικατάστασης της προσωρινής της κρατήσεως και διατάχθηκε η αποφυλάκισή της.