Τζόαν Μπαέζ: Δείτε πώς παρουσίασε στα 84 της χρόνια τη νέα της ποιητική συλλογή

Η Τζόαν Μπαέζ σε στιγμιότυπο από την παρουσίαση της νέας της ποιητικής συλλογής

Με έναν απρόσμενο χορό αιφνιδίασε η θρυλική Τζόαν Μπαέζ, το κοινό που παρευρέθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, στην παρουσίαση της νέας ποιητικής της συλλογής στη διάσημη βιβλιοθήκη Librairie 7L στο Παρίσι.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με το κοινό, η 84χρονη Μπαέζ σχεδόν εμπνευσμένη από τον ίδιο τον τίτλο της νέας ποιητικής συλλογής της «When You See Me Mother, Ask Her to Dance», ξέσπασε σε έναν αυθόρμητο χορό.

https://www.instagram.com/reel/DR0TnOxEudj/

Το στιγμιότυπο προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό και έγινε γρήγορα viral στα social media, με πολλούς να το χαρακτηρίζουν ως την απόλυτη ενσάρκωση της χαράς και της ελευθερίας που εκπέμπει η θρυλική καλλιτέχνιδα.

Η Μπαέζ, μία από τις σημαντικότερες μορφές της αμερικανικής folk, συνεχίζει να εκπλήσσει με την ενέργεια, τη ζωντάνια και την καλλιτεχνική της παρουσία επιβεβαιώνοντας πως η δημιουργικότητα και η χαρά δεν έχουν ηλικία.

https://www.instagram.com/p/DRvBLedjYQ6/

