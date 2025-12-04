Τζόαν Μπαέζ: Δείτε πώς παρουσίασε στα 84 της χρόνια τη νέα της ποιητική συλλογή
Η ξεχωριστή στιγμή της παρουσίασης στο Παρίσι συγκεντρώνει χιλιάδες σχόλια και γίνεται viral
Με έναν απρόσμενο χορό αιφνιδίασε η θρυλική Τζόαν Μπαέζ, το κοινό που παρευρέθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, στην παρουσίαση της νέας ποιητικής της συλλογής στη διάσημη βιβλιοθήκη Librairie 7L στο Παρίσι.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με το κοινό, η 84χρονη Μπαέζ σχεδόν εμπνευσμένη από τον ίδιο τον τίτλο της νέας ποιητικής συλλογής της «When You See Me Mother, Ask Her to Dance», ξέσπασε σε έναν αυθόρμητο χορό.
Το στιγμιότυπο προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό και έγινε γρήγορα viral στα social media, με πολλούς να το χαρακτηρίζουν ως την απόλυτη ενσάρκωση της χαράς και της ελευθερίας που εκπέμπει η θρυλική καλλιτέχνιδα.
Η Μπαέζ, μία από τις σημαντικότερες μορφές της αμερικανικής folk, συνεχίζει να εκπλήσσει με την ενέργεια, τη ζωντάνια και την καλλιτεχνική της παρουσία επιβεβαιώνοντας πως η δημιουργικότητα και η χαρά δεν έχουν ηλικία.