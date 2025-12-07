Στην αρένα νέα ριάλιτι, σόου, τηλεπαιχνίδια – Τι θα δούμε το 2026

Τα στελέχη των καναλιών φορτσάρουν για τον προγραμματισμό του 2026 και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Μετά από πολύ καιρό, οι σταθμοί επενδύουν σε φιλόδοξα πρότζεκτ, ριάλιτι, σόου και τηλεπαιχνίδια, πολλά από τα οποία είναι γνώριμα στους τηλεθεατές, άλλα όμως είναι καινούργια και υπόσχονται υψηλές τηλεθεάσεις.

Στο μέτωπο του STAR, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο «MasterChef». Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει και οι εκπλήξεις θα είναι πολλές, ωστόσο η επιτυχημένη συνταγή θα είναι ίδια. Οι τρεις κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, πρόσφατα αποκάλυψαν: «Μας έχουν λείψει οι auditions πάρα, πάρα πολυ και στον κόσμο έχουν λείψει, γιατί ήταν ένα κομμάτι της διαδικασίας αρκετά όμορφο και διασκεδαστικό». Με αυτόν τον τρόπο αποκάλυψαν ότι οι auditions επιστρέφουν στον μαγειρικό διαγωνισμό, ανεβάζοντας κι άλλο τις προσδοκίες των φανατικών.

Οι άνθρωποι του STAR, όμως, δεν επαναπαύονται και ήδη εξετάζουν ένα τηλεπαιχνίδι που έχει απασχολήσει κατά περιόδους. Το «Lingo», που στο παρελθόν είχε μπει στο στόχαστρο τόσο της ΕΡΤ όσο και του ALPHA, είναι στη λίστα με τις προτεραιότητες.

Πρόκειται για ένα πρότζεκτ όπου οι παίκτες προσπαθούν να μαντέψουν λέξεις, ενώ έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό. Το STAR έχει και τα δικαιώματα του «The 1% Club». Σε αυτό το πρωτοποριακό, πολυβραβευμένο φορμάτ, δεν χρειάζεται ούτε γνώση, ούτε αποστήθιση, αλλά μόνο ο τρόπος που λειτουργεί το μυαλό σας. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την ψυχαγωγία, την αμεσότητα και το χιούμορ, θα αναλάβει την παρουσίαση του πιο έξυπνου game show χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί το πότε θα γίνει η πρεμιέρα.

Στον ΑΝΤ1, οι ιθύνοντες επενδύουν ιδιαίτερα στο νέο σόου με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Ο τίτλος θα είναι «Moments» και πρώτοι καλεσμένοι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Μαρία Μπεκατώρου, που θα ξετυλίξουν μέσα από ιστορίες το νήμα της ζωής τους. Στα συρτάρια των στελεχών είναι το «Dragons’Den» και το νέο τηλεπαιχνίδι-ριάλιτι με μεσίτες «Flathunters», που αναμένεται τον Φεβρουάριο,

Παράλληλα, στον ΑΝΤ1 ετοιμάζουν το «Κάτι ψήνεται», που έχει παρουσιαστεί με επιτυχία στο παρελθόν. Οι αντενικοί σκέφτονται να το επαναφέρουν, χωρίς παρουσιαστή για την ώρα όσο κι αν πολλοί λένε ότι θα ταίριαζε στην Κατερίνα Καραβάτου. Τις τελευταίες ημέρες, υπάρχουν σενάρια για την επιστροφή του

«Your Face Sounds Familiar», ενός σόου που άφησε εποχή στην TV. Και το συγκεκριμένο φορμάτ πρωταγωνιστεί στο μυαλό των στελεχών και δεν είναι τυχαίο που -πριν από δύο χρόνια- προσπάθησαν να το βγάλουν στον αέρα.

Στο ξεκίνημα της τηλεοπτικής χρονιάς, το OPEN φάνηκε ότι έκανε στροφή στην ενημέρωση. Όμως, η συνέχεια είχε και θα συνεχίσει να έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η Μαρία Μπακοδήμου, μία από τις πιο ισχυρές γυναίκες της ψυχαγωγίας στην ελληνική τηλεόραση, επιστρέφει για να αναλάβει ένα από τα πιο hot τηλεπαιχνίδια που άφησαν εποχή. Η παρουσιάστρια θα είναι η οικοδέσποινα του «Αδύναμου Κρίκου» και το μόνο βέβαιο είναι ότι ο νέος ρόλος… θα της ταιριάξει γάντι.

Άλλωστε, έχει αποδείξει ότι μπορεί να βάζει την πινελιά της σε ό,τι κι αν της ανατεθεί. Την ίδια ώρα, «φουντώνουν» οι πληροφορίες που θέλουν τη Δανάη Μπάρκα να συζητά την τηλεοπτική της επιστροφή με τους ανθρώπους της Barkingwell. Η παρουσιάστρια, μετά το τέλος του «Πάμε Δανάη», κάνει ένα break από τη μικρή οθόνη. Στο OPEN θα δούμε, από τον Ιανουάριο του 2026, και το «Just the 2 of us», ενώ ετοιμάζεται ένα εντυπωσιακό σόου για να κρατήσει παρέα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και να στρώσει το έδαφος για τα ψυχαγωγικά φορμάτ, που θα προσγειωθούν στη συχνότητα του OPEN το 2026.

Στον ΣΚΑΪ, η επιστροφή του «Survivor» ήδη συζητιέται. Στόχος είναι να βγει στον αέρα στα τέλη του 2025 ή τις πρώτες ημέρες του 2026, ενώ αναζητούνται παίκτες με έντονες προσωπικότητες που να μπορούν να έχουν ίσες ευκαιρίες στους στίβους μάχης. Την ίδια ώρα, τα στελέχη του Φαλήρου βρήκαν τι θα βάλουν στην απογευματινή ζώνη και αποτελεί μία ευχάριστη έκπληξη.

Το «Beat My Guest» καταφτάνει και φαίνεται ότι θα είναι το πιο nice-to-be παιχνίδι της σεζόν. Κάθε εβδομάδα, πέντε διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν μέρος σε έναν «μουσικό διαγωνισμό». Κάθε μέρα, ένας διαφορετικός οικοδεσπότης επιλέγει το αγαπημένο του TOP 5 τραγουδιών και οι τέσσερις καλεσμένοι του καλούνται να ερμηνεύσουν τα κομμάτια που έχει επιλέξει στο σαλόνι του σπιτιού του. Τις επιδόσεις του κάθε διαγωνιζόμενου κρίνουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, οι οποίοι πρέπει να αξιολογήσουν τη φωνή και τη σκηνική παρουσία. Το συνολικό άθροισμα των βαθμολογιών αναδεικνύει τον μεγάλο νικητή που κερδίζει το έπαθλο των 2000 ευρώ.

