Η συγκίνηση της Έλενας Παπαρίζου για την Μαρινέλλα - «Από τις πιο ωραίες στιγμές που έχω ζήσει»

Μία συγκινητική ιστορία με την Μαρινέλλα μοιράστηκε η Έλενα Παπαρίζου κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή «Καλύτερα δεν Γίνεται» το μεσημέρι της Κυριακής (11/1).

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε σε μία στιγμή από την περίοδο της συνεργασίας τους που την συγκίνησε βαθιά, περιγράφοντάς την ως «μία από τις πιο ωραίες που έχει ζήσει».

«Ντίβα παράλληλα χωρίς να υπάρχει το υπερβολικό. Θυμήθηκα αφού είχαμε κλείσει τη συνεργασία το 2019, ότι βρεθήκαμε κάπου στην Κηφισιά για ένα μεσημεριανό. Και καθόταν και μου τραγουδούσε στο τραπέζι. Ένα απλό μεσημέρι Κυριακής. Τα δάκρυά μου πέφτανε ποτάμι. Ήτανε τόσο… απ’ τις πιο ωραίες στιγμές που έχω ζήσει», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια.

