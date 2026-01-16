«Χείμαρρος» ο Τσουρός με τις δηλώσεις Σολωμού: «Τι την κόφτει τι κάνουν οι 50άρηδες;

Η Μαρία Σολωμού επέστρεψε με τη δήλωσή της για τους 50άρηδες σχολιάζοντας ότι δεν μετάνιωσε ποτέ και έχει «χίλια τα εκατό δίκιο» για όσα είπε τότε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την κριτική που δέχθηκε.

Το πάνελ της εκπομπής «Το’ Χουμε» στον ΣΚΑΪ σχολίασε τις δηλώσεις της ηθοποιού, με τον Κώστα Τσουρό να ξεκινά λέγοντας: «Η Μαρία Σολωμού επανέρχεται με τη δήλωσή της για τους 50αρηδες. Είχε γίνει χαμός με τη δήλωση που έλεγε ότι εάν ένας άνδρας στα 50+ δεν έχει παντρευτεί και είναι μόνος του, έχει κάποιο πρόβλημα».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η Τζώρτζια Γεωργίου σχολιάζοντας: «Δεν μπορώ να νιώσω η καλύτερη φίλη με τη Μαρία Σολωμού, όταν λέει όλα αυτά και δηλώνει πως είναι 1000% σίγουρη, μετά από έρευνες που έχουν προκύψει. Όντως, όποιος άνθρωπος είναι πάνω από τα 50 και δεν έχει παντρευτεί, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Κάποιο πρόβλημα σε τι; Νοητικά; Συναισθηματικά; Επειδή μας έχει επιβάλλει η κοινωνία ότι πρέπει να παντρευόμαστε και να κάνουμε οικογένειες και παιδιά, δεν σημαίνει ότι κάποιος που δεν το επιλέγει αυτό, υπάρχει κάποιο πρόβλημα».

Ο Κώστας Τσουρός απαντώντας στις δηλώσεις της Μαρίας Σολωμού, είπε: «Τι την κόφτει τη Σολωμού, εάν οι 50αρηδες έχουν πρόβλημα ή όχι; Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Θέλει να παντρευτεί; Δεν θέλει; Θέλει να μονάσει; Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει».

«Όταν είσαι 50–55 και λογικά έχεις κάνει έναν κύκλο, δηλαδή ελάχιστοι είναι οι άντρες που στα 50 τους δεν έχουν παντρευτεί ή δεν έχουν κάνει τα παιδιά τους και να έχουν χωρίσει, όταν λοιπόν είσαι σε έναν γάμο με παιδιά, που δεν έχει να κάνει αν είναι ευτυχισμένος ή δυστυχισμένος ή τι άνθρωπος είσαι, είναι ένας γάμος που έχει κάνει τον κύκλο του και είστε έτσι ωραία μαζί, αγαπημένοι ή όχι, τι πιστεύεις;», πρόσθεσε ο παρουσιαστής.

