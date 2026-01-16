Γιώργος Λιάγκας: Πρόσωπο έκπληξη στο «Πρωινό»

Ο Γιώργος Λιάγκας είναι, και τη φετινή σεζόν, ένας εκ των πρωταγωνιστών της πρωινής αρένας. Βλέποντας ότι ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και γνωρίζοντας τι εστί τηλεοπτικός μαραθώνιος για την πρώτη θέση, προχωρά σε μία κίνηση-ματ.

Από τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος «παγώνοντας» τους συνεργάτες του, στην ομάδα του «Πρωινού» θα ενταχθεί ένα νέο πρόσωπο.

«Θα σας αποκαλύψω κάτι. Είναι ένας άνθρωπος, δεν θα πω αν είναι άντρας ή γυναίκα. Δεν το ξέρει κανείς. Μόνο εγώ και η αρχισυντάκτρια. Θα προστεθεί ένα μέλος στην ομάδα, που θεωρώ ότι θα έχουμε μία ωραία συνεργασία. Ήταν μια πολύ ωραία σκέψη που θα υλοποιηθεί από Δευτέρα και πιστεύω ότι θα πάνε όλα τέλεια», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τέρενς Κουίκ, την ερχόμενη Δευτέρα, θα βρεθεί στην εκπομπή. Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος θα βρίσκεται, μάλιστα, στο τραπέζι των συνεργατών και όχι στον καναπέ, όπως τον είδαμε πρόσφατα σαν καλεσμένο. Το σχόλιό του αποτελεί σίγουρα ένα σημαντικό όπλο στη φαρέτρα του Λιάγκα, με τον τελευταίο να προσδοκά μία μόνιμη συνεργασία.