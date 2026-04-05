Λίνα Σακκά: Η σπαρακτική ανάρτηση για την απώλεια αγαπημένου της προσώπου

Σε μία σπαρακτική ανάρτηση στα social media προχώρησε η Λίνα Σακκά το Σάββατο 4 Απριλίου μιλώντας για την απώλεια του καλού της φίλου Andrew Banner, αποκαλύπτοντας πως οι δυο τους στο παρελθόν έζησαν μαζί μία ιδιαίτερη εμπειρία στο μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ.

Η Λίνα Σακκά έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της: «Andrew Banner για ποιο ταξίδι κίνησες να πας. Τόσο νωρίς, τόσο βιαστικός για την αντίπερα όχθη. Πάντα ήσουν σίγουρος ότι υπάρχει κάτι ανώτερο και έσπευσες να το συναντήσεις. Κάποτε ζήσαμε μαζί ένα θαύμα, στο μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ αν δεν ήσουν μαζί μου τότε θα νόμιζα ότι ήμουν τρελή. Ήσουν, είσαι και θα είσαι για πάντα ο πρώτος και μοναδικά σημαντικός άνθρωπος της ενήλικης ζωής μου. Ξέρεις εσύ. Καλή μας αντάμωση».

