Καινούργιου: Το Πάσχα στην Αθήνα και η νέα φωτογραφία από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή  

Η παρουσιάστρια και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής διανύουν την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους… 

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Καινούργιου: Το Πάσχα στην Αθήνα και η νέα φωτογραφία από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή  
Μία εβδομάδα πριν, η Κατερίνα Καινούργιου έφερνε στον κόσμο το πρώτο της παιδί σε ιδιωτικό μαιευτήριο των νοτίων προαστίων.

Σήμερα, η παρουσιάστρια με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους βρίσκονται στο σπίτι τους και απολαμβάνουν στιγμές απόλυτης ευτυχίας με την μονάκριβη κόρη τους.

Μετά τις πρώτες φωτογραφίες που πόσταρε τη Μεγάλη Τρίτη η τρυφερή μανούλα, σειρά είχε σήμερα ο ευτυχισμένος μπαμπάς. Ο επιχειρηματίας ανέβασε στο Instagram την πατούσα της μικρής Ξένιας κάνοντας τους followers του να «λιώσουν».

Το ζευγάρι, όπως είναι αναμενόμενο, θα περάσει το φετινό Πάσχα στην Αθήνα με τις οικογένειές τους καλωσορίζοντας το νέο μέλος.

«Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα… Από την στιγμή που σε κράτησα στην αγκαλιά μου, η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα… Μια μικρή ψυχούλα που μόλις έγινε όλος μου ο κόσμος… Σε όλες εσάς που ονειρεύεστε να γίνετε μανούλες… εύχομαι να αγγίξετε το πιο όμορφο θαύμα της ζωής. Να κρατήσετε στην αγκαλιά σας μια καρδιά που θα χτυπά για πάντα μέσα στη δική σας. Ευχαριστώ όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας… χάνομαι μέσα σε δάκρυα χαράς που δεν σταματούν λεπτό. @pankouts Σ αγαπάω πιο πολύ από ποτέ», έγραψε πριν μερικές ημέρες η Κατερίνα Καινούργιου.

