«Λύγισε» η Έλλη Κοκκίνου για τον θάνατο του πατέρα της: «Ήταν πολύ ξαφνικό, ευτυχώς δεν πόνεσε»

Συγκίνησε η Έλλη Κοκκίνου μιλώντας για τον θάνατο του πατέρα της, ο οποίος έφυγε από την ζωή πριν 28 χρόνια.

«Ο μπαμπάς μου πέθανε το 1998, από καρκίνο μέσα σε έναν μήνα. Ήταν πάρα πολύ ξαφνικό, ευτυχώς δεν πόνεσε. Δεν το κατάλαβε. Ήταν ένας πολύ αγαθός άνθρωπος, καλόκαρδος, που του άρεσε να βοηθάει, να στηρίζει και μοιράζεται τα χρήματά του, ότι είχε και δεν είχε που αυτό του έκανε κακό γιατί πολλοί τον εκμεταλλεύτηκαν», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια.

«Μου έφυγε πάρα πολύ γρήγορα, έπεσε σε κώμα, στο σπίτι, στο κρεβάτι του και καταλάβαμε ότι ήταν οι τελευταίες του στιγμές. Και θυμάμαι ότι ήθελα να φύγει με μουσική που του άρεσε και του έβαλα Σινάτρα που ήταν ο αγαπημένος του και ενώ ήταν σε κώμα, θυμάμαι, με το που του έβαλα τη μουσική, ενώ νόμιζαν όλοι πως δεν καταλαβαίνει τίποτα, άρχισε να βουρκώνει… Είπα ότι αν είναι αυτά τα τελευταία του λεπτά στη ζωή, άστον να φύγει με τη μουσική που αγαπούσε», είπε εμφανώς συγκινημένη η τραγουδίστρια.

