Σπαράζει καρδιές η Λένα Μαντά για τον θάνατο του συζύγου της - «Είναι σαν να σε έχασα πριν λίγο»

Σε μία συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση προχώρησε η Λένα Μαντά, με αφορμή την συμπλήρωση δύο ετών από τον θάνατο του συζύγου της, Γιώργου Μαντά.

Η γνωστή συγγραφέας δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο με κοινές τους φωτογραφίες και συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα συγκινητικό κείμενο.

«Δύσκολη η σημερινή μέρα. Σαν σήμερα, δύο χρόνια πριν, σου κρατούσα το χέρι και σε έβλεπα να φεύγεις. Μετρούσα κάθε χτύπο της καρδιάς σου μέχρι που σταμάτησε. Συνεχίζω Μαντάκο μου. Με βλέπεις;

Έμαθα να ζω χωρίς εσένα. Έμαθα να ζω μόνη. Έμαθα να διαχειρίζομαι τον πόνο.

Όχι σήμερα όμως… Σήμερα το θηρίο ξύπνησε… Είναι σαν να σε έχασα μόλις πριν από λίγο…

Αύριο θα είμαι πάλι έτοιμη να αρχίσω από την αρχή. Πιο δυνατή. Όπως ήξερες ότι είμαι… και με καμάρωνες… Από αύριο όμως…», έγραψε η Λένα Μαντά στην ανάρτησή της.

Ο Γιώργος Μαντάς έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2024, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας. Κατά τη διάρκεια του πολυετούς γάμου τους, το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, τη Μαρία και τον Αλέξανδρο.

https://www.instagram.com/reel/DZorTSfs-GQ/

Διαβάστε επίσης