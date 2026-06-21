Γιορτή του πατέρα: Οι πολύτεκνοι μπαμπάδες της σόουμπιζ και τα τρυφερά λόγια για τα παιδιά τους

Οι λαμπερές εμφανίσεις, οι επιτυχίες και τα φώτα της δημοσιότητας, δεν στάθηκαν εμπόδιο στο όνειρό τους για μια μεγάλη οικογένεια. Με αφορμή τη γιορτή του πατέρα, γνωρίζουμε καλύτερα την πιο τρυφερή πλευρά πολύτεκνων μπαμπάδων της σόουμπιζ, που έχουν κατακτήσει τον πιο απαιτητικό αλλά και όμορφο ρόλο της ζωής τους… αυτόν του πατέρα!

Ο Σάκης Ρουβάς θεωρείται ένας από τους σταρ της χώρας μας, με σπουδαίες στιγμές στην καριέρα του. Όμως, όταν σβήνουν τα φώτα, επιστρέφει στον επίγειο παράδεισό του-το σπίτι του και στην αγκαλιά της συζύγου του, Κάτιας Ζυγούλη, και των τεσσάρων παιδιών που έχουν αποκτήσει μαζί. Για τον τραγουδιστή, η Αναστασία, ο Αλέξανδρος, η Αριάδνη και ο Απόλλωνας, είναι όλος ο κόσμος του. «Στα παιδιά μου δεν είμαι σταρ, είμαι μπαμπάς με όλη τη σημασία της λέξης. Τους έχω κάνει το πρώτο μπάνιο της ζωής τους, τους έχω αλλάξει πάνες, τα πηγαίνω σε παιδικά πάρτι και συμβάλλω μαζί με την Κάτια στο γαλουχηθούν σωστά», έχει παραδεχτεί σε συνέντευξή του. Η οικογένεια, αν και κρατά καλά προστατευμένες τις προσωπικές της στιγμές, σπάνια μοιράζεται φωτογραφίες στα social media που αποτυπώνουν την ευτυχία που ζουν.

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Πίσω από το όνομα του Γιώργου Θεοφάνους κρύβονται αμέτρητα τραγούδια, που έγιναν τεράστιες επιτυχίες. Όμως, ο μεγαλύτερος θησαυρός που έχει στα χέρια του είναι τα τέσσερα παιδιά του. Καρποί από δύο μεγάλους έρωτες, από εκείνον με την τραγουδίστρια Ευρυδίκη και από τον γάμο του με τη σύζυγό του Βίλλυ, ο δημιουργός έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Αν και αποφεύγει να μιλά για εκείνα ή να φωτογραφίζεται μαζί τους, σε μία από τις συνεντεύξεις του έχει πει: «Τα παιδιά μου είναι η πιο αυστηροί κριτές, ειδικά όταν κάνω πράγματα που αφορούν τα παιδιά».

Ο Γιάννης Πλούταρχος δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους τραγουδιστές της γενιάς του και όπως έχει παραδεχτεί: «Η ζωή του χάρισε περισσότερα από όσα είχε ονειρευτεί». Ο καλλιτέχνης, με τη σύζυγό του Μαρία, έχουν αποκτήσει πέντε υπέροχα παιδιά. Τα δύο, μάλιστα, ο Γιώργος και η Κατερίνα Κακοσαίου, χαράσσουν τον δικό τους δρόμο στον κόσμο της μουσικής. Ως υπερήφανος πατέρας, ο Γιάννης Πλούταρχος έχει πει: «Σίγουρα όταν ο γονιός έχει αναγνώριση, καταξίωση, στον επαγγελματικό τομέα του, το παιδί, χωρίς να το συνειδητοποιεί, προσπαθεί να τον φτάσει. Ευχής έργον να τον ξεπεράσει και να κάνει ακόμη μεγαλύτερη καριέρα. Θεωρώ πως κάθε γονιός έχει αυτούς τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες». «Όλα τα παιδιά τραγουδούν γιατί έτσι είμαστε ως οικογένεια. Έτσι μεγαλώνουν. Δε ξέρω αν είναι ταλέντο ή οικογενειακό βίωμα. Είμαστε μια μουσική οικογένεια, είναι κάτι σαν κατεστημένο να τραγουδάμε οικογενειακώς και όλοι μαζί. Ωστόσο, για να γίνει κάποιος επαγγελματίας τραγουδιστής, απαιτούνται πολύς κόπος και ώριμη σκέψη», έχει παραδεχτεί επίσης.

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Ο Γιώργος Λιανός είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών. Τα τρία εξ αυτών τα έχει αποκτήσει με την πρώτη του σύζυγο, ενώ τη μικρότερη κόρη του με την τωρινή του γυναίκα-την όμορφη Κωνσταντίνα. Ο γνωστός παρουσιαστής, σε συνέντευξή του, έχει περιγράψει το πώς βρέθηκε η ισορροπία στην οικογένειά του: «Ήταν το μεγαλύτερο challenge της ζωής μου να βρω μια ισορροπία ανάμεσα σε όλες αυτές τις καταστάσεις. Η ισορροπία νομίζω επετεύχθη και νομίζω ότι ο καλύτερος παράγοντας ήταν η μικρούλα, η Βαλέρια. Ήταν σαν να έδεσε όλο το γλυκό. Τα παρατηρώ τώρα και τα τέσσερα και χαίρομαι τόσο πολύ που αγαπάνε ο ένας τον άλλον. Όταν είναι και τα τέσσερα είναι όλα καλά».

https://www.instagram.com/p/DLxmqQ7iy9V/

Ηθοποιός, εξαιρετικά δημοφιλής από τις παιδικές παραστάσεις που κάνει, συγγραφέας παραμυθιών, ο Στέλιος Κρητικός είναι ένας ευτυχισμένος πατέρας τεσσάρων παιδιών. «Οι γιοι μου και οι κόρες μου μεγαλώνουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο… Η ανάγκη μου είναι να μεγαλώσω τα παιδιά μου με ασφάλεια και δεν εννοώ οικονομική, αλλά να μην χτυπήσουν, να είμαι πάντα κοντά τους, να τους προστατεύω και να παίζω μαζί τους. Να είναι χαρούμενα παιδιά», έχει πει προσθέτοντας: «Αν είμαι για κάτι πάρα πολύ χαρούμενος είναι ότι νιώθω και βλέπω τα παιδιά μου να γελάνε, με όλα, με οτιδήποτε τους φαίνεται αστείο». Ο ηθοποιός, με τους δύο μεγαλύτερους γιους του, ξεχωρίζουν στα social media και για τα βίντεο που κάνουν.

https://www.instagram.com/reel/DSkhZICiByy/

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