Το σόι σου: Πότε θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο;

Snapshot Η σειρά «Το σόι σου» θα προβληθεί για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν την Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 21:00 στον ALPHA.

Το τελευταίο επεισόδιο περιλαμβάνει την οικογένεια Χαμπέων και Τριαντάφυλλων να καταλήγουν μαζί σε ένα resort μετά από ψέματα και παρεξηγήσεις.

Η υπόθεση περιλαμβάνει κρίσιμες στιγμές όπως η αποδοχή ψέματος, η ανακοίνωση για τη θητεία στον στρατό και απρόσμενες αντιδράσεις.

Η οικογένεια Τριανταφύλλου ετοιμάζει μια σημαντική επιστροφή με αναπάντεχο τρόπο, ενώ η Μπέλα μπλέκεται σε απρόβλεπτη κατάσταση.

Η σειρά θα επιστρέψει για νέα σεζόν, συνεχίζοντας τις περιπέτειες των δύο οικογενειών. Snapshot powered by AI

Κέρδισε με την επιστροφή της τους τηλεθεατές και σημείωσε σαρωτικά ποσοστά τηλεθέασης, που θύμισαν τις χρυσές εποχές της TV. Η σειρά «Το σόι σου» είναι, με διαφορά, στη μικρή λίστα με τα προγράμματα που έκαναν τη διαφορά φέτος. Σε λίγο καιρό, όμως, θα αποχαιρετήσει το κοινό και θα ανανεώσει το ραντεβού της για τη νέα σεζόν αφού έχει πάρει το πράσινο φως.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ALPHA, η κωμωδία θα ευχηθεί καλό καλοκαίρι την Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 21.00 με ένα επεισόδιο… γεμάτο γέλιο!

Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον, και Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι, μετά από μια αλυσίδα ψεμάτων, παρανοήσεων και παρορμητικών αποφάσεων, καταλήγουν όλοι μαζί στο ίδιο resort. Κι ενώ η Αλεξάνδρα προσπαθεί να κάνει τον Χαμπέα να παραδεχτεί το ψέμα του, η Χαρά προσπαθεί να διαχειριστεί τα νέα που της έφερε ο Νάσος: έφτασε η στιγμή να κάνει τη θητεία του στο στρατό! Τα πράγματα, βέβαια, θα πάρουν απρόσμενη τροπή, όταν ο Σάββας θα τους βρει σε τρυφερές στιγμές στην πισίνα… και η αντίδρασή του θα εκπλήξει ακόμα και τον ίδιο! Κι ενώ η Μπέλα με τον Χρήστο καταφτάνουν στο resort, η Λυδία κρατάει την Αλεξάνδρα «όμηρο»: δεν την αφήνει να πάει πουθενά, μέχρι να μαζευτούν όλοι! Η οικογένεια Τριανταφύλλου ετοιμάζεται για μια πολυαναμενόμενη επιστροφή… η οποία θα γίνει όμως με τον πλέον αναπάντεχο τρόπο και η Μπέλα πρόκειται να βρεθεί μπλεγμένη σε μια κατάσταση που δεν μπορούσε με τίποτα να υπολογίσει. Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι μας εύχονται καλό καλοκαίρι αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά πως μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπορούν… και πως οι περιπέτειες για τις δύο οικογένειες δεν έχουν τελειώσει ακόμα!

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