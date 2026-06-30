Η Λένα Φλυτζάνη συμπληρώνει ένα μήνα στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ – Η τηλεθέαση και το στοίχημα

Η δημοσιογράφος συμπληρώνει 1 μήνα στο «καυτό» πόστο του κεντρικού δελτίου του ΣΚΑΪ

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η Λένα Φλυτζάνη συμπληρώνει ένα μήνα στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ – Η τηλεθέαση και το στοίχημα
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  • Η Λένα Φλυτζάνη συμπληρώνει έναν μήνα ως παρουσιάστρια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ από την 1η Ιουνίου.
  • Η τηλεθέαση του δελτίου διατηρείται σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά της προηγούμενης παρουσιάστριας, Σίας Κοσιώνη, με ορισμένες ημέρες να φτάνει στην πρώτη θέση.
  • Το δελτίο σημείωσε ποσοστά τηλεθέασης μεταξύ 7,6% και 14,3% στο σύνολο, με το MEGA και το STAR να καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά σε κάποιες περιπτώσεις.
  • Οι υπεύθυνοι του ΣΚΑΪ θεωρούν ικανοποιητικά τα αποτελέσματα και αναμένουν βελτίωση στη νέα τηλεοπτική σεζόν, ειδικά λόγω των επερχόμενων εκλογών.
  • Η επιλογή της Λένας Φλυτζάνη αποτελεί επένδυση του καναλιού σε ένα νέο πρόσωπο με προοπτικές για το μέλλον της ενημέρωσης.
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Ήταν 1η Ιουνίου, όταν η Λένα Φλυτζάνη έλεγε «καλησπέρα» στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Η δημοσιογράφος μετρά περίπου 1 μήνα στο νέο της πόστο, στη νευραλγικής σημασίας θέση της ανκοργούμαν, ειδικά σε ένα κανάλι για το οποίο η ενημέρωση είναι ναυαρχίδα.

Η παρουσιάστρια, πάντα με την καθοδήγηση των στελεχών, φαίνεται ότι έχει καταφέρει να διατηρήσει τα ποσοστά τηλεθέασης στο ίδιο επίπεδο με εκείνων της Σίας Κοσιώνη, ενώ κάποιες ημέρες «χτυπά» ακόμη και την πρώτη θέση.

Στόχος, φυσικά, είναι να ανέβουν περισσότερο οι επιδόσεις στα μηχανάκια της Nielsen, όμως κάθε νέα αρχή απαιτεί χρόνο και υπομονή. Οι ιθύνοντες του καναλιού του Φαλήρου είναι ευχαριστημένοι και θεωρούν ότι, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, το αποτέλεσμα θα είναι ακόμα καλύτερο, ειδικά με φόντο τις επερχόμενες εκλογές όπου το ενδιαφέρον των τηλεθεατών για ενημέρωση γιγαντώνεται.

Όσον αφορά στην τηλεθέαση; Το δελτίο, το βράδυ της Δευτέρας, σημείωσε 7,6% στο σύνολο και 6,8% στο δυναμικό κοινό. Την ίδια ώρα, το δελτίο του STAR κατέγραψε 11% και 8,3%, ενώ εκείνο του MEGA 14,4% και 10,9%. Λίγες ημέρες πριν, την Παρασκευή 26 Ιουνίου, το δελτίο του ΣΚΑΪ σκαρφάλωνε σε διψήφιο σημειώνοντας 10,4% στο σύνολο. Το δελτίο του MEGA, την ίδια ημέρα, έκανε 17,2% στο σύνολο και του STAR 12,8%.

Στις 19 Ιουνίου, η Λένα Φλυτζάνη βρέθηκε στην πρώτη θέση με 14,3% στο σύνολο και 13,3% στο δυναμικό κοινό. Την ίδια ημέρα, το MEGA συγκέντρωσε 14,9% και 12% αντίστοιχα. Όπως αποτυπώνεται, η συνέχεια θα έχει μεγάλη σημασία για τον ΣΚΑΪ που επενδύει σε ένα φρέσκο και πολλά υποσχόμενο πρόσωπο.

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