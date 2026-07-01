Κρις Μπράουν: Θα πληρώσει 13 εκατομμύρια δολάρια στην πρώην οικιακή βοηθό του για επίθεση σκύλου

Η πρώην οικιακή βοηθός του τραγουδιστή υποστήριξε στο δικαστήριο ότι ο σκύλος της «έκοψε μεγάλα κομμάτια από το πρόσωπό της», με αποτέλεσμα να παραμορφωθεί μόνιμα, ενώ έχασε την όρασή της από το ένα μάτι και υπέστη νευρική βλάβη

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Κρις Μπράουν: Θα πληρώσει 13 εκατομμύρια δολάρια στην πρώην οικιακή βοηθό του για επίθεση σκύλου

Ο Κρις Μπράουν

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  • Δικαστήριο του Λος Άντζελες έκρινε τον Κρις Μπράουν υπεύθυνο για τον τραυματισμό της οικιακής βοηθού του από επίθεση σκύλου το 2020.
  • Η Μαρία Αβίλα υπέστη μόνιμη παραμόρφωση, έχασε την όραση από το ένα μάτι και υπέστη νευρική βλάβη από την επίθεση.
  • Ο Μπράουν κλήθηκε να καταβάλει αποζημίωση 13 εκατομμυρίων δολαρίων στην Αβίλα και 885.000 δολάρια στην αδερφή της.
  • Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι φέρει μερίδιο ευθύνης αλλά αμφισβήτησε τη σοβαρότητα των τραυματισμών και ισχυρίστηκε ότι είχε προειδοποιήσει για τον επιθετικό σκύλο.
  • Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο Μπράουν δεν κάλεσε αστυνομία ή παρείχε βοήθεια και εγκατέλειψε τον τόπο φοβούμενος η κλήση θα διέρρεε στα μέσα ενημέρωσης.
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Δικαστήριο του Λος Άντζελες έκρινε ότι ο Αμερικανός τραγουδιστής Κρις Μπράουν είναι υπεύθυνος για τον τραυματισμό της οικιακής βοηθού του, η οποία παραμορφώθηκε αφού δέχτηκε επίθεση από τον σκύλο του στο σπίτι του το 2020, και κλήθηκε να καταβάλει το ποσό των 13 εκατομμυρίων δολαρίων στην γυναίκα ως αποζημίωση.

Μετά από μια δίκη που διήρκησε δύο εβδομάδες, οι ένορκοι αποφάνθηκαν υπέρ της Μαρία Αβίλα, η οποία υποστήριξε στην αγωγή της ότι ο Κρις Μπράουν έδειξε αμέλεια, επιτρέποντας στον μεγαλόσωμο σκύλο του να κυκλοφορεί ελεύθερος στην αυλή του σπιτιού του. Σύμφωνα με την ίδια, δέχτηκε επίθεση από το ζώο την ώρα που έβγαζε τα σκουπίδια.

Η Αβίλα δήλωσε ότι ο σκύλος της «έκοψε μεγάλα κομμάτια από το πρόσωπό της», με αποτέλεσμα να παραμορφωθεί μόνιμα, ενώ έχασε την όρασή της από το ένα μάτι και υπέστη νευρική βλάβη.

Από την πλευρά του, ο Μπράουν ισχυρίστηκε ότι είχε τον σκύλο για λόγους ασφαλείας και ότι δεν ήταν το προσωπικό του κατοικίδιο.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο Μπράουν δεν κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία ούτε προσπάθησε να παρέχει κάποια ιατρική βοήθεια στην Αβίλα και αντ' αυτού, εγκατέλειψε τον τόπο του συμβάντος μετά την επίθεση, φοβούμενος πως η κλήση θα διέρρεε στα μέσα ενημέρωσης.

Ο Μπράουν παραδέχτηκε ότι έφερε κάποιο μερίδιο της ευθύνης για την επίθεση, αλλά αμφισβήτησε τη σοβαρότητα των τραυματισμών της Αβίλα και υποστήριξε ότι και η ίδια φέρει μερική ευθύνη για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 37χρονος τραγουδιστής είχε προειδοποιήσει την Αβίλα ότι ο σκύλος του δεν ήταν «καθόλου» φιλικός και της είχε πει να βγαίνει έξω μόνο όταν ήταν παρόντες οι φρουροί ασφαλείας.

Ωστόσο, η Αβίλα και η αδερφή της, η οποία ήταν επίσης οικιακή βοηθός στην κατοικία του Μπράουν, αρνήθηκαν ότι έλαβε χώρα μια τέτοιου είδους συζήτηση με τον Μπράουν.

Η Αβίλα ζήτησε από τον Μπράουν αποζημίωση ύψους 90 εκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο το δικαστήριο της επιδίκασε 13 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η αδερφή της, η Πατρίσια, έλαβε 885.000 δολάρια καθώς εργαζόταν και εκείνη την ημέρα που συνέβη η επίθεση.

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