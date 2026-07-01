Ντάνι Γκλόβερ: Ο θρύλος του Lethal Weapon αποκαλύπτει ότι πάσχει από Αλτσχάιμερ

Snapshot Ο Ντάνι Γκλόβερ διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ το 2022 και ανακοίνωσε δημόσια την πάθησή του στο TODAY Show.

Παρά την επιβράδυνση στην κίνηση, ομιλία και μνήμη, παραμένει ενεργός και συμμετέχει σε εκδηλώσεις στη γενέτειρά του, το Σαν Φρανσίσκο.

Ο Γκλόβερ θέλει να σπάσει το στίγμα γύρω από την ασθένεια που επηρεάζει πολλούς ανθρώπους παγκοσμίως.

Η κόρη του, Μαντίσα, παρατήρησε πρώτα τα συμπτώματα της νόσου το 2022 μέσω αλλαγών στις αναμνήσεις και τις αφηγήσεις του.

Ο Ντάνι Γκλόβερ είναι γνωστός για τον ρόλο του ως Det. Roger Murtaugh στη σειρά ταινιών "Lethal Weapon" και έχει πάνω από 170 υποκριτικές συμμετοχές σε κινηματογράφο και τηλεόραση. Snapshot powered by AI

Σε μία θλιβερή αποκάλυψη για την υγεία του προχώρησε ο 79χρονος ηθοποιός Ντάνι Γκλόβερ.

Ο σταρ του Lethal Weapon διαγνώστηκε το 2022, με Αλτσχάιμερ, αλλά έκανε την ανακοίνωση στη διάρκεια συνέντευξής του, στο TODAY Show.

Από τότε που διαγνώστηκε, οι κινήσεις, η ομιλία και οι αναμνήσεις του Γκλόβερ έχουν επιβραδυνθεί. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ενεργός, παρακολουθώντας εκδηλώσεις και αλληλεπιδρώντας με την κοινότητά του στη γενέτειρά του, το Σαν Φρανσίσκο.

«Μπορώ να ζήσω με αυτό, κατά μία έννοια», είπε ο Γκλόβερ, ο οποίος θα γιορτάσει τα 80α γενέθλιά του στις 22 Ιουλίου. «Είμαι σίγουρος ότι καθώς προχωρά, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα αλλάζουν».

Όσο για το γιατί ο Γκλόβερ μοιράζεται τα νέα τώρα, είναι επειδή θέλει να σπάσει το στίγμα για την ασθένεια που επηρεάζει τόσες πολλές ζωές τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον κόσμο.

Danny Glover reveals on TODAY that he is living with Alzheimer’s disease pic.twitter.com/dZBTxVwm6L — FearBuck (@FearedBuck) July 1, 2026

Ήταν το 2022 που η κόρη του, Μαντίσα, το μοναχοπαίδι του Γκλόβερ, άρχισε να παρατηρεί μια αλλαγή στον ηθοποιό.

Μιλώντας στο PEOPLE, αναφέρθηκε στα σημάδια που την έκαναν να ανησυχήσει, όπως ότι ενώ θυμόταν τα πάντα από το 1970, σε ποια γωνία στεκόταν, σε ποιον μίλησε, για τι μίλησαν, τι χρώμα φορούσαν, άρχισαν οι ιστορίες του να έχουν κενά.

«Θα σου έλεγε τόσα πολλά για τους γονείς του - και έχω ακούσει αυτές τις ιστορίες ξανά και ξανά - και θα έλειπαν κομμάτια της ιστορίας. Είπα, «Αναρωτιέμαι τι συμβαίνει» εξομολογήθηκε η κόρη του.

Με περισσότερους από 170 τίτλους υποκριτικής στον κινηματογράφο και την τηλεόραση κατά τη διάρκεια σχεδόν 40 ετών, ο σταρ του «Lethal Weapon» έχει εδραιώσει τη θέση του στην ιστορία της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του '20 στην Πολιτεία του Σαν Φρανσίσκο. Ο διάσημος θεατρικός συγγραφέας Amiri Baraka τον ενθάρρυνε να ανέβει στη σκηνή.

Το κινηματογραφικό αστέρι του έλαμψε τις δεκαετίες του 1980 και του '90 ως Det. Roger Murtaugh μαζί με τον Martin Riggs (Mel Gibson) στις ταινίες "Lethal Weapon".

Από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές στο "Lethal Weapon 2", όταν πρέπει να διασωθεί αφού κάθεται σε μια τουαλέτα στο σπίτι του που είναι παγιδευμένη με βόμβα. Έγινε τόσο αξιομνημόνευτο που ο Γκλόβερ είπε ότι οι άνθρωποι έφερναν τουαλέτες στις δημόσιες εμφανίσεις του.